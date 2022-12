Dos años de cárcel para un alcalde de Zamora que ofreció 300 euros a una menor a cambio de sexo

La Audiencia de Zamora ha condenado al alcalde de Castroverde de Campos, Cecilio Lera, a dos años de cárcel por corrupción de menores, ha informado La Opinión de Zamora. Lera ha sido condenado por ofrecer 300 euros a una menor de 15 años a cambio de mantener relaciones sexuales con él. Esta condena le impedirá presentarse de nuevo a la Alcaldía de Castroverde de Campos, en la que lleva desde 1979. Fiscalía pedía tres años de cárcel para el alcalde exsocialista.

La menor de 15 años, hija de unos amigos de Lera se encontró con Lera se acercó a la adolescente, hija de unos amigos suyos, y le dijo: “Te voy a comer todo bien, ¿quieres 300 euros? Cada vez que te veo, me hago una paja a tu salud..., ¿quieres que te dé mi móvil? Me das un toque y, sobre las seis o siete de la tarde, te doy 300 euros, entras discretamente en mi casa, te follo bien y, después, te vas. No va a pasar nada”. El regidor, que de momento sigue en el cargo, insistió a la menor de edad y le dijo: "Sé que te va a gustar”.

Lera estuvo en prisión provisional por esta causa desde finales de noviembre de 2021 hasta el 6 de abril de 2022, cuando los magistrados accedieron a que abandonara la cárcel en libertad condicional bajo fianza. La condición para permitir su salida fue que el alcalde de Castroverde de Campos se sometiera a un programa ambulatorio de deshabituación del consumo de alcohol.

Lera suma esta condena por corrupción de menores a una de malos tratos hacia su mujer, en la que también fue enviado a desintoxicación por su adicción al alcohol. El PSOE expulsó del partido al regidor en 2020 —cuando se hizo pública la denuncia de su mujer—, pero Cecilio Lera se había negado a abandonar el Ayuntamiento. En junio de 2022 fue condenado a seis meses de cárcel por ir al domicilio de su exmujer aunque tenía una orden de alejamiento.

El exhostelero se enfrenta también a otro juicio por otro delito de corrupción de menores y dos agresiones sexuales a dos menores de edad que son hermanas, una de 14 años y otra aproximadamente de 16. Fiscalía pide una pena de 10 años de cárcel para Lera, que presuntamente habría utilizado el mismo sistema que en este caso, aunque ahí habría llegado a mantener relaciones sexuales con las hermanas.