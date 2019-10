Los grupos radicales endurecen las protestas en el quinto día de disturbios en el centro de Barcelona

Barcelona vuelve a ser escenario de una dura batalla entre unos 1.500 encapuchados y los agentes de la Policía tras la masiva manifestación independentista celebrada en la ciudad, que se ha desarrollado de manera pacífica y sin incidentes. La batalla campal lleva ya más de cuatro horas y no tiene visos de frenarse pronto.

Los encapuchados mantienen una gran barricada en llamas en la plaza Urquinaona, en el cruce de Pau Claris con Ronda Sant Pere, sin que los sucesivos disparos de balas de goma y botes de humo de la Policía no logran dispersar. Varios furgones de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra han avanzado a gran velocidad por la barricada para intentar dispersarla, pero tras marcharse por Urquinaona en dirección al Arco del Triunfo los encapuchados han recuperado posiciones tras la barricada. Los lanzamientos de piedras, botellas y petardos a la Policía se suceden.

Mientras en la manifestación de la plaza Cinc d'Oros los concentrados no han generado ningún disturbio, un grupo de estudiantes se ha concentrado al mediodía en la Via Laietana ante la Jefatura Superior de Policía. Tras varias horas de tensión y algunas cargas, la situación ha derivado en una batalla entre los manifestantes y los agentes de la Policía Nacional a partir de las 17:30 h en Via Laietana.

Después de varias cargas de los agentes y de realizar la técnica del carrusel, que consiste en conducir los furgones a gran velocidad para hacer retroceder a los manifestantes, los enfrentamientos se han extendido por las calles adyacentes.

El centro de Barcelona es ahora mismo escenario de virulentos enfrentamientos entre más de un millar de radicales y agentes de la Policía Nacional, que por ahora llevan más de tres horas. Los encapuchados han encendido varios incendios y montan barricadas en distintas calles. Muchos de los manifestantes se encontraban sobre las 20 h en el cruce entre calle Girona y Ronda de Sant Pere, si bien había enfrentamientos en otras calles adyacentes a la plaza Urquinaona, el principal foco de los enfrentamientos.

La Policía Nacional ha sido atacada con piedras y distintos objetos metálicos y ha respondido con cargas, disparos de pelotas de goma y gases lacrimógenos. El SEM había atendido a 34 personas a las 21 h, una de ellas con una lesión ocular "pendiente de valoración hospitalaria". A la misma hora, dos agentes de policía habían sido heridos. Según fuentes de la Delegación del Gobierno, las detenciones en la capital catalana este viernes ascienden a 10.