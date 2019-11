ERC consultará este lunes a sus bases sobre la investidura de Pedro Sánchez

Esta es la pregunta que someterán a votación: "¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?" La consulta no es vinculante y ERC se guarda la opción de decidir en su Consejo Nacional si se abstiene o no para facilitar la investidura La dirección de ERC defiende en una carta a la militancia que el independentismo está "más fuerte que nunca" para forzar una negociación con el Estado