Exteriores repatría a un grupo de cineastas catalanas atrapadas por el cierre de fronteras en el Kurdistán iraquí

Grababan una película en el Kurdistán iraquí cuando la pandemia por coranvirus comenzó a extenderse y han acabado siendo repatriadas por el Ministerio de Exteriores en un avión militar. El grupo de cineastas, seis catalanas y otra de origen alemán, llegaron este miércoles a la base de Zaragoza en un A400 del Ejército del Aire, después de quedar atrapadas por el cierre de fronteras en el país de Oriente Próximo y gracias a las gestiones del embajador español, que pudo aprovechar un vuelo militar desde la base norteamericana en Bagdag para repatriar a las españolas.

El grupo, compuesto inicialmente por nueve personas, había llegado al Kurdistán el 18 de febrero para participar en el rodaje de la película Sinjar, que dirige Anna María Bonfarull. Durante las primeras semanas el proyecto avanzó con normalidad, instaladas en la ciudad de Duhok, adonde la epidemia de coronavirus llegaba con cuentagotas. Pero el día 9 de marzo el Ministerio se pone en contacto con ellas y les avisa de que, ante el empeoramiento de la situación, el aeropuerto cerrará y su vuelo será cancelado, por lo que les recomienda abandonar el país. Sin embargo, ellas lo rechazan y deciden quedarse.

"Nos reunimos y la mayoría decidimos que nos queremos quedar, porque nos quedaba una semana para acabar la película y pensábamos que volver a Irak sería muy difícil", explica Bonfarull. "Estábamos muy comprometidas con la película y podíamos acabarla confinadas en una casa de Duhok", apunta la cineasta. Así lo hicieron. El rodaje de la película siguió, aunque sin dos de sus integrantes originales, que prefirieron volver en aquel momento, y sin que dos actores que debían llegar de España pudieran hacerlo.

Llegada de las cineastas a la base militar norteamericana en Bagdag Cedida por Anna María Bonfarull

Lejos de mejorar, la situación sanitaria tanto en Irak como en España empeora por momentos. En vista de ello, el 25 de marzo el Consulado vuelve a ponerse en contacto con el grupo y les vuelve a conminar a que se marchen. En esta ocasión las cineastas sí que aceptan, después de haber acabado la película. Pero su salida no es ni mucho menos fácil. No hay vuelos comerciales, que es el medio de transporte que el Ministerio de Exteriores está priorizando allí donde se puede en todas las operaciones de repatriación que lleva a cabo estos días. Además, las salidas por carretera desde el Kurdistán iraquí son arriesgadas, por el peligro de caer en zona controlada por el ISIS.

Exteriores decide trasladarlas en coche desde Duhok, donde están, a Erbil, capital del Kurdistán iraquí y sede del Consulado español en la zona. En las instalaciones de la diplomacia española se alojan tres noches, del sábado al pasado martes. Durante este tiempo el cónsul busca un avión que haga el trayecto hasta España y pueda repatriarlas. Al mismo tiempo, gestiona los visados para que las cineastas puedan salir del territorio autónomo kurdo y entrar en el propiamente iraquí.

Finalmente la repatriación se inicia el martes, comenzando por un viaje en helicóptero militar entre Erbil y la base de Estados Unidos en Bagdag. Poco antes de las 19 horas del martes, un avión de mercancías del Ejército del Aire recoge a las siete cineastas junto a otro grupo de españoles que había quedado en una situación similar en la propia capital Iraquí. Todos ellos llegan a Zaragoza a la 1h de la madrugada del miércoles.

"No pasamos miedo en ningún momento, porque la zona no es excesivamente peligrosa, pero es una experiencia que no vamos a olvidar", explica Bonfarull en conversación con este diario. La cineasta repatriada destaca la diligencia y el buen trato recibido por el Ministerio y las autoridades consulares, a quienes agradece la operación. Desde el inicio de la crisis del COVID-19, el Gobierno ha repatriado o ayudado a volver a España a cerca de 18.000 personas, la mayor parte de ellos desde Latinoamérica.