El 'número dos' de Colau cree que Mejías debe cumplir con el código ético de Cs y dimitir por falsear su currículum

"Me parece enormemente triste". Así ha respondido el teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, a la exclusiva de eldiario.es de este martes, que ha revelado que la lídera de Ciudadanos en Barcelona, Carina Mejías, había falseado su currículum, incluyendo un máster y un posgrado que nunca había realizado.

De este modo, Pisarello ha lamentado que "algunos políticos de Ciudadanos se han pasado todos estos meses pidiendo cada día la dimisión de de otros políticos por las causas mas variadas, son los primeros que falsean datos". En este sentido, ha tachado la inclusión de estos estudios en el currículo de Mejías como "una falta de respeto a toda la gente que hace muchos esfuerzos para estudiar en la universidad como una forma de ascensor social".

El teniente de alcalde de Barcelona ha llegado a apuntar que Mejías "no está a la altura". "La voluntad innecesaria de inflar los currículum académicos debería ser causa de dimisión según su código ético, pero cuando estas situaciones se producen en cadena el argumento es que es un error", ha criticado Pisarello, para apuntar que "estos códigos éticos no sirven par nada, son una mentira".

A modo de conclusión, Pisarello ha lamentado que estos hechos "contribuyen al desprestigio de la política", a lo que ha añadido: "La ciudadanía acabará pensando que todos los políticos mienten, cuando no es verdad". "Como mínimo, Mejias debe pedir disculpas y no responder que se trata de un error. No es el primer error de gente de su partido", aseveró.