Junqueras reivindica en el Parlament la apuesta de ERC por el diálogo: "Me muero de ganas de hablar con todo el mundo"

El exvicepresident Oriol Junqueras ha reivindicado la apuesta de ERC por el diálogo en su comparecencia sobre el 155 en el Parlament. "Me muero de ganas de hablar con todo el mundo", ha proclamado. "Cuantas más dificultades pongan, más razón moral y política acumularemos para protagonizar el diálogo y la voluntad de acuerdo con todos", ha remarcado en su intervención, en la que ha insistido una vez más que "no hay nadie más independentista" que su partido.

El exvicepresident ha entrado a la sala acompañado de su sucesor en el cargo, Pere Aragonès, y la plana mayor de ERC, y ha empezado su comparecencia recordando a sus compañeros en el "exilio", entre ellos Marta Rovira y el expresident Carles Puigdemont. Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por el Tribunal Supremo, es el primero de los seis exconsellers que desfila por la comisión del 155. Lo harán también Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, que vuelven por primera vez a la Cámara catalana desde que entraron en prisión en 2017. Todos ellos han sido recibidos entre aplausos al llegar al recinto.

La comparecencia de los presos soberanistas llega tan solo un día después de que JxCat y ERC, los partidos a los que ellos pertenecen y que gobiernan la Generalitat, se lanzaran a una guerra en la Cámara catalana a propósito de la retirada del acta de diputado de Torra, que no dudó en reprochárselo a Torrent.

En su alegato a favor del diálogo, Junqueras ha asegurado que su "trabajo" es el de hablar "con buen tono y una sonrisa" no solo con los independentistas, también con los que "no comparten legítimamente nuestras ideas", entre ellos el gobierno español. "Ofrecemos diálogo a todo el mundo y ofrecemos la posibilidad de establecer mesas de diálogo a diestro y siniestro, también con quienes no tienen ganas de hablar", ha insistido, y ha defendido que es su "obligación y devoción" hablar en sede parlamentaria.

Al final, antes de acabar su intervención, Junqueras ha querido reforzar su mensaje y referirse específicamente a la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez. "La mesa es un paso adelante, incierto, pero es la primera vez que se reconoce un conflicto político", ha celebrado. "Tenemos que aprovecharlo, estar más que nadie, estar siempre", ha reiterado, y antes de irse ha sentenciado: "Esta tarde volveremos a la prisión. No pasa nada, allí encontraremos a mucha gente más honrada que los poderosos que nos condenan".

"Volveremos a ejercer un referéndum"

Junqueras ha combinado su defensa del diálogo con la del legado del 1-O. Y no solo eso, sino que ha proclamado que volverán a celebrar un referéndum. "Es algo normal. Y queremos volverlo a ejercer y volveremos a ejercerlo", ha afirmado, para luego asumir que necesitan para ello "acumular fuerzas, ser más y más fuertes". "Algo que aprendimos en octubre de 2017 es que si fuese cuestión estrictamente de democracia y en los platos de la balanza solo se hubiesen contado votos, es indudable que hubiésemos ganado", ha razonado.

Una vez más, el dirigente de ERC ha reivindicado que la celebración del 1-O no justifica los encarcelamientos. "Nada de los que hemos hecho, nada, es delito. Celebrar un referéndum no es delito por una razón simple e incontestable: no está recogido en el Código Penal", ha argumentado.

Sobre la aplicación del 155 en octubre de 2017, el exvicepresident lo ha calificado de "aval" de su encarcelamiento, "quizás con la esperanza de quitar del escenario a unos rivales políticos que no podían derrotar en las urnas". "Pensaron que así sí que ganarían, pero tampoco", ha expresado. Según su opinión, la entrada en vigor de este artículo que cesó de pleno al Govern y suspendió en Parlament solo sirvió para paralizar las "políticas sociales" que estaban en marcha.

En la comisión, los exconsellers tienen un primer turno de palabra y después los grupos pueden preguntar, aunque no están todas las formaciones parlamentarias, ya que en esta comisión solo participan generalmente JxCat, ERC, la CUP y los comuns. Sin embargo, esta vez Ciudadanos sí ha decidido acudir.

Cs se va y Junqueras pide que se queden

La portavoz de los naranjas, Lorena Roldán, se ha dirigido a Junqueras para preguntarle "si es capaz de sostener la mirada a los catalanes y decirles que se gastaron el dinero de todos en cometer ilegalidades". "Es una pena que no haya venido aquí a pedir perdón y decir que se equivocaron", le ha reprochado.

Tras su intervención, los miembros de Ciudadanos han abandonado una comisión en la que hasta hoy no habían participado nunca. Antes de que salieran de la sala, Junqueras se ha dirigido a ellos para tratar de que se quedaran. "¡Ahora que habíamos empezado a dialogar! ¡Qué manía en marcharos!", les ha reprochado.

En respuesta a la petición de Ciudadanos, aunque el partido ya no estaba en la sala, Junqueras ha asegurado que no se niega a pedir perdón a la ciudadanía que sufrió durante el procés. "Si algún ciudadano piensa que es necesario sentir que le pido disculpas por alguna sensación que sintió, yo no tengo ningún inconveniente si causé malestar", ha expresado, aunque acto seguido ha añadido: "Pero yo no ordené a nadie pegar palizas a votantes, ni encarcelé a nadie ni tuve la tentación de hacerlo". "Esta diferencia es substancial, radical, decisiva, entre yo y mis compañeros y quienes aplauden nuestra cárcel", ha remarcado.