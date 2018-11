El piloto Marc Márquez no celebrará el título en su Ayuntamiento por un cartel de apoyo a los presos independentistas

El piloto de MotoGP Marc Márquez no va a salir a celebrar su nuevo título en el balcón del Ayuntamiento de su ciudad natal, Cervera, por la presencia de un cartel de apoyo a los presos independentistas. Según ha explicado el alcalde de Cervera a Europapress, desde el entorno del pentacampeón del mundo le han transmitido esta decisión por segundo año consecutivo.

Ramon Royes, del PDeCAT, ha comunicado que en las reuniones de Mossos d'Esquadra, Policía Local, Bomberos y el FanClub que organiza la ceremonia se le pidió que retirara esa pancarta -en la que se lee 'Llibertat presos politics'- por cuestiones protocolarias y exigencias de las marcas patrocinadoras, según relata Europa Press. Él se negó.

El año pasado, Marc Márquez ya evitó salir al balcón del consistorio, pero sí acudió a la plaza Pío XII para saludar a los fans, al igual que hará este año. Según informa Marca este viernes, el entorno del piloto quiere ceñir la celebración al ámbito deportivo y alejarse de la política.

"Para mí no hay ninguna polémica. En las reuniones que hemos tenido salió este tema, me pidieron que retirara esa pancarta y yo les dije que no se podía retirar", ha declarado el alcalde de Cervera a Europa Press.