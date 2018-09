Nueva imputación por las cargas policiales del 1-O: ya son cinco los agentes citados por actuaciones en tres colegios

El juez que instruye la causa sobre las cargas policiales del 1-O ha citado como imputado –investigado, según la nueva denominación– a un nuevo agente de la Policía Nacional como responsable de la actuación en el colegio FEDAC Horta. Con él, son ya cinco los agentes de este cuerpo citados a declarar ante el magistrado por supuestas actuaciones desproporcionadas contra los votantes.

El titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona se pregunta en su auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, cuál fue el motivo por el que se "actuó, empujó y zarandeó" a las personas que se congregaban a las puertas de ese colegio de la capital catalana. Tras visionar 8,40 minutos de grabaciones sobre los hechos, describe cómo los agentes "empujaron" y "arrastraron" a varias personas, algunas de "edad avanzada", hasta el punto de que algunos salieron "prácticamente en volandas del lugar, golpeándose contra el suelo o contra algún vehículo".

En este caso, el magistrado considera además que la actuación podría no estar amparada por la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para el 1-O. Aquel auto instaba la policía a impedir la apertura de locales o edificios públicos –o de los que prestan servicio público– para la votación, pero FEDAC Horta es un colegio de titularidad privada. Así, constata el juez que los hechos podrían ser constitutivos no solo de delitos de lesiones y contra la integridad moral, "sino de alguno más grave".

El magistrado resalta que, de entrada, el colegio en cuestión no aparecía en el informe policial remitido al juzgado, "com si en él no se hubiera realizado ninguna intervención", aunque en la lista de agentes lesionados figuraba uno de ellos en ese centro. No fue hasta el 13 de abril que la Policía Nacional remitió un "informe extra" en el que detallaba que no se actuó en el "interior" del centro al ser de titularidad privada, pero sí en el exterior, "en la vía pública".

Hasta esta semana, eran solo dos los agentes investigados en la causa que se instruye en el juzgado 7 de Barcelona por las actuaciones policiales del 1-O. Se trataba de un agente y un subinspector que participaron en una carga en el colegio Mediterrània de Barcelona en la que varios votantes fueron golpeados y aporreados en la cara por antidisturbios.

Ambos tenían que declarar el pasado 5 de septiembre en el juzgado, pero la cita se aplazó justo un día antes al ser investigado el mismo subinspector por otra actuación, esta vez en el instituto Pau Claris. En esa pieza separada el magistrado ha citado a otros dos agentes, acusados de arrastrar y lanzar escaleras abajo a activistas y votantes.

Son por lo tanto cinco los agentes identificados que deberán declarar por actuaciones que el juez considera en su mayoría desproporcionadas e innecesarias. La investigación acumula más de 200 denuncias.