El PSC avisa a Colau de que si quiere ser alcaldesa debe buscar su apoyo antes de la investidura

La número dos del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha avisado este viernes a la candidata a la alcaldía de Barcelona en Comú, Ada Colau, de que si quiere volver a ser alcaldesa debe buscar un acuerdo explícito con los socialistas antes de llegar al pleno de investidura del día 15 de junio.

En rueda de prensa desde la sede del partido, ha lanzado esta advertencia después de que la candidata de los 'comuns' haya anunciado que presentará su candidatura: "No concibo que Ada Colau llegue al pleno de investidura sin haber buscado los votos que hagan posible esta investidura".

A diferencia de Manuel Valls, que si prometió dar sus votos a Colau solo para evitar un alcalde independentista, el PSC transmite así a la actual alcaldesa en funciones que no le dará su apoyo en el pleno si antes no ha cerrado un acuerdo con ellos. "Entendemos que quien presenta la candidatura es a quien corresponde buscar apoyos y votos en el plenario", ha insistido Bonet.

El PSC ha explicitado una vez más que no se plantea la propuesta de gobierno tripartito en la que viene insistiendo Colau desde el pasado 26M. "No queremos que la inoperancia de la Generalitat se instale en Barcelona, por eso queremos un gobierno no subordinado al independentismo y eso solo es posible entre socialistas y comuns", ha recalcado la dirigente socialista.