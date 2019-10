Puigdemont critica la "violación de los derechos" de los líderes independentistas por el "festival de filtraciones" de la sentencia

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reaccionado a la publicación de informaciones sobre la sentencia del Tribunal Supremo, que ha decidido condenar a los líderes independentistas por sedición y malversación, según ha informado la Agencia EFE. En un mensaje publicado en su perfil de la red social Twitter, ha criticado el "festival de filtraciones" y lo ha calificado de "una falta de respeto y una violación (una más) de los derechos de nuestros compañeros injustamente encarcelados".

La vetlla de la sentència és un festival de filtracions que només poden tenir un origen: el mateix tribunal. Una falta de respecte i una violació (una més) dels drets dels nostres companys injustament empresonats. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 12, 2019

Además, ha apuntado que "en una democracia plena, la justicia es independiente y honra sus obligaciones con el orden internacional". Algo que, critica, no ha ocurrido en el juicio a los líderes del procés, porque "a pocas horas de la sentencia, se vulneran todos sus derechos con las filtraciones autorizadas de su contenido".

En una democràcia plena, la justícia és independent i honora les seves obligacions amb l'ordre internacional. Res d'això ha passat en el judici als nostres líders. I a poques hores de la sentència es vulneren tots els seus drets amb les filtracions autoritzades del seu contingut. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 12, 2019

En el hilo publicado en Twitter, Puigdemont ha sostenido que a quienes han participado "en la construcción de esta gran farsa general contra el independentismo", la sentencia "les complacerá, como lo hace el sufrimiento personal y familiar de las víctimas de la represión".

A tots els qui han participat en la construcció d'aquesta gran farsa general contra l'independentisme, la sentència els plaurà com els plau el patiment personal i familiar de les víctimes de la repressió. Els inspira la venjança i la dominació. Tenen al·lèrgia a la dissidència. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 12, 2019

También se ha referido a quienes tienen "buen corazón, valores humanos y democracia". Ha asegurado que "piensen lo que piensen sobre la independencia", sentirán como si fuera suya una condena contra "gente de bien, honesta y pacífica". Algo que les llevará a reaccionar, "cada uno a su manera".

A la gent de bon cor, de valors humans i de democràcia, pensi el que pensi sobre la independència, una condemna contra gent de bé, honesta, pacífica i altruista, també se la sentiran seva, i la sentiran injusta. I reaccionaran. Cadascú a la seva manera. Però no ho oblidaran mai. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 12, 2019

Torra llama a los catalanes a manifestarse pacíficamente

A la sentencia del procés se ha referido también el actual president de la Generalitat, Quim Torra, que ha llamado a los catalanes a manifestarse "pacíficamente para defender la libertad, la democracia y, por encima de todo, la dignidad del pueblo". Por otro lado, ha añadido que Cataluya es "un país a punto" que sería imparable sin el lastre del déficit fiscal, en sus palabras.

De injusto ha calificado este sábado el coordinador nacional de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el juicio del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas y ha defendido que "la única sentencia justa es la absolución".

"Una sentencia que no sea la absolución será la confirmación de que, en el Estado español, los derechos y las libertades pasan a ser sentenciados y que se sentencian, no solo nuestros compañeras y compañeros, sino toda la ciudadanía", ha clamado.

Además, también se ha pronunciado sobre la sentencia la diputada de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha pedido al Gobierno que no lleve a cabo indultos: "Apelo directamente al señor Sánchez: sea cual sea la sentencia, que no les indulten, que no les den privilegios penitenciarios que no se correspondan a los de cualquier otro preso", ha insistido.

Por otro lado, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado valorar las primeras informaciones sobre la sentencia: "Hay que esperar. Entiendo la urgencia informativa y las filtraciones, pero valorar una sentencia requiere que la sentencia exista", ha remarcado en una entrevista concedida a RNE.

No obstante, ha incidido en la necesidad de que se empiecen a tejer cauces que permitan trabajar en la reconciliación "a partir del dialogo" y encontrar una solución a este conflicto.