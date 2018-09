Torra reafirma su intención de "hacer efectiva" la República e insta a Sánchez a "tomar los riesgos necesarios"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reafirmado este domingo que su objetivo es "hacer efectiva la República catalana" y por ello ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "tomar todos los riesgos necesarios".

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Torra ha asegurado que el Gobierno de Sánchez "reconoce que la actual situación en Catalunya no es lógica ni estable" y que "hay que solucionarla votando".

El presidente se ha expresado así después de que Sánchez hablase de un referéndum por el autogobierno -y no por la autodeterminación- de Catalunya. "Tenemos la esperanza de que sea posible un cambio. No quiero pensar que Sánchez es como Rajoy", ha añadido Torra.

En este sentido, ha instado al jefe del Ejecutivo a "poner toda la inteligencia política" sobre la mesa y también a tomar todos los riesgos necesarios". Eso sí, ha avisado a Sánchez de que no renunciará al derecho de autodeterminación y que solo aceptará una mesa de negociación si es para un "referéndum pactado".

Reunión con Sánchez en octubre

Con todo, y pese a mostrarse tajante en su argumentación, Torra ha recordado que el independentismo "ha alzado la bandera del diálogo con el nuevo actor que ha aparecido en la partida", y que es el Gobierno de Sánchez.

"Hemos alzado la bandera del pacto. Hemos ofrecido al Estado español sentarse con nosotros. Lo ha hecho Puigdemont desde el exilio, lo ha hecho Junqueras desde la prisión... ¿nos damos una oportunidad? ¿O a la España de Mariano Rajoy la sucede la de Pedro Sánchez que aplica las mismas decisiones?", se ha preguntado.

Torra, que ha explicado que se mantiene en "contacto" con Sánchez, ha confesado que ha intercambiado mensajes con el presidente y que el encuentro que mantendrán se producirá "a finales de septiembre" o, más bien, para octubre.

En la línea del diálogo, el presidente catalán también se ha referido a la invitación de la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, a comparecer en sede parlamentaria. "Estoy encantado de que me haya invitado", ha señalado.

Eso sí, ha matizado poco después sus palabras para mostrarse cauto: "Como dice un amigo mío... cuando te invitan a cenar normalmente preguntas si vas como invitado o como el primer plato. Ha habido algunas cenas en las que alguno ha servido como primer plato, como con el lehendakari", ha asegurado Torra, en alusión a la comparecencia de Juan José Ibarretxe, que acudió a la Cámara Baja para explicar su plan para la autonomía del País Vasco.

"No queremos pasar por ahí. Yo no creo que tenga que ir al Congreso a que me voten nada. La señora Pastor un día dice que me invita, luego gente de su partido dice que no voy, luego el PSOE que sí pero no... ha sido interesante ver esta burbuja", ha remachado.