Aragonès entona el 'mea culpa' por los malos resultados en PISA y pide a los partidos un nuevo pacto por la educación

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asumido en nombre del Govern “todas las responsabilidades” por los malos resultados en las pruebas académicas de PISA, en las que Catalunya ha sufrido una caída sin precedentes. “Los resultados no nos gustan, son malos”, ha descrito Aragonès, que ha pedido la palabra al inicio de la sesión parlamentaria para poder “dar la cara” por primera vez después de que se conocieran los resultados la semana pasada. Tras reconocer el mal escenario, el jefe del Govern ha convocado a los grupos de la Cámara para un nuevo pacto por la educación, con el objetivo de buscar las medidas de más consenso para cambiar la situación en la escuela.

“Nos corresponde al Govern, al Parlament y al conjunto de la comunidad educativa determinar las razones de estos malos resultados”, ha dicho Aragonès, que ha asumido el “compromiso de revertir esta situación”. Aragonès también ha asegurado que los resultados de PISA no han sorprendido porque las pruebas del departamento ya venían mostrando problemas, por lo que ha recordado que en junio pasado el Parlament celebró un pleno monográfico en educación.

De hecho, el Govern ha asegurado que “se aferra” a los acuerdos a los que se llegó en ese pleno, entre los que ha enumerado el plan contra la segregación, la lucha contra el fracaso escolar, la mejora de la financiación, el reimpulso en formación profesional o el objetivo de la gratuidad del ciclo 0-3.

Durante su intervención, Aragonès también ha repasado las medidas que se han tomado en materia de educación durante esta legislatura. “Comenzamos el curso con un incremento de la plantilla, hemos bajado las ratios y ampliado el calendario, hecho gratuito infantil 2 y el vale escolar para comprar material”, ha repasado.

“Estamos ante un escenario en el que hace falta actuar”, ha asegurado el líder republicano, “pero no vamos a hacer electroshocks ni medidas superficiales para cubrir el expediente”. “Lo que nos pide el sistema educativo es estabilidad y que los cambios se produzcan con el máximo apoyo y consenso”, ha zanjado.

En su turno de réplica, el líder de la oposición ha cargado contra Aragonès, a quien ha acusado de comparecer “tarde” ante “uno de los fracasos más evidentes del Govern”. Illa ha asegurado que su partido acudirá a la reunión propuesta, pero ha reclamado que el departamento de Educació que dirige Anna Simó retire el decálogo de medidas presentadas la semana pasada más como declaración de intenciones que como batería de acciones concretas. Al parecer del socialista, si el Govern quiere consenso, no puede pedir adhesión a ese documento.

“La evidencia es clara y sostenida en el tiempo, esto no va bien. No es una opción no hacer nada, hace falta actuar sin precipitación, pero actuar”, ha asegurado Illa, que ha pedido también que no haya “más inventos” y también que el Govern se fije en las escuelas catalanas que lo hacen bien.