Aragonès insta a Junts a elegir un nuevo presidente del Parlament tras la suspensión de Borràs

El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha advertido de que una “interinidad que tenga una duración muy larga” al frente de la presidencia del Parlament “no es buena”. Por eso considera que “la mejor forma” para evitarlo es “la elección de una nueva presidencia”. Así se ha pronunciado en una entrevista con la Agència Catalana de Notícies (ACN). La decisión podría revertirse si la presidenta suspendida de la Cámara, Laura Borràs, acabara siendo absuelta en el juicio por el presunto fraccionamiento de contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

Por otra parte, el jefe de la Generalitat ha asegurado que Junts sabía antes de que se le abriera juicio a Borràs que ERC pediría suspenderla si no se apartaba ella antes.

El jefe del Govern ha reconocido que no ha vuelto a hablar con Borràs una vez ha sido suspendida. De hecho, la última vez que conversó con ella fue en el último pleno, la semana previa a la decisión de la Mesa de aplicarle el 24.5 del reglamento. Aragonès, que también es el coordinador nacional de ERC, ha sostenido que lo mejor que pudo ocurrir es que Borràs decidiera apartarse 'motu proprio', “para proteger la institución e intentar dejar lo más limpia posible su defensa judicial”. “Pero al final hay un reglamento y el reglamento debe aplicarse”, ha dicho.

También ha asegurado que tanto Borràs como JxCat conocían la decisión que los republicanos tomarían en la Mesa antes de que el TSJC enviara a juicio a Borràs. “Habíamos estado hablando, y habíamos pedido insistentemente que se aplicara el 25.2 –en que la suspensión la pide el mismo diputado afectado–. Si no, [dijimos que] pediríamos la aplicación del 25.4, porque el reglamento se debe aplicar”, ha argumentado. Este apartado fija que la Mesa “debe acordar la suspensión de derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata” una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral en casos de acusación por delitos vinculados a la corrupción.

A inicios de esta semana, Junts pidió a la Mesa que reconsidere el acuerdo sobre la suspensión y apunta a que esta petición servirá para “agotar todos los recorridos administrativos” antes de abrir la vía judicial en Europa. “Ellos toman las decisiones que consideran oportunas, y nosotros lo respetamos”, se limita a afirmar Aragonés. ERC ya ha avanzado que sus miembros en la Mesa –Alba Vergés y Rubén Wagensberg– serán “coherentes” con la decisión de suspender a Borràs.

Pero el presidente del Govern no ve bien que las instituciones estén “en una situación de interinidad forzada”. Ve “imprescindible” que Junts, para dar cumplimiento al acuerdo entre los dos partidos según el cual la presidencia parlamentaria corresponde a los de Jordi Turull, planteen “un mecanismo para que el liderazgo del Parlament se siga ejerciendo por parte de un diputado de su partido”.

“La mejor forma para evitar esa interinidad es la elección de una nueva presidencia del Parlament. Y que, en todo caso, si tras el juicio Laura Borràs es absuelta, que se la pueda restituir”, ha sugerido. “ERC no tiene ningún interés en tener la presidencia de la cámara mediante una sustitución ante estas circunstancias no queridas”, ha dicho, aunque ha garantizado que no dejarán la institución “desatendida”.

A raíz del caso Borràs, Aragonès ha hecho un llamamiento a abandonar las rencillas partidistas, pero “si alguien considera que debe tomar una decisión” sobre la continuidad en el Govern –como han planteado algunos sectores de Junts–, “que la tome”. El presidente de la Generalitat ha dicho que todos sus consejeros cuentan con su confianza y que, por tanto, no hay ninguna necesidad de realizar cambios en la composición del ejecutivo. De hecho, preguntado por si considera que Junts ha actuado siempre con lealtad, Aragonès ha respondido que “si creyera que no ha sido así”, habría tomado decisiones respecto a la continuidad del ejecutivo. Tras el cambio en la cúpula de Junts, ahora con Borràs como presidenta y con Turull como secretario general, Aragonès considera que la interlocución con el partido “sigue siendo útil”.