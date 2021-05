El Ayuntamiento de Barcelona rechaza el proyecto para acoger una sede del museo Hermitage en el puerto

No definitivo del Ayuntamiento de Barcelona al proyecto para crear una sede del museo Hermitage en el puerto de la ciudad. El consistorio de Ada Colau ha rechazado la concesión aprobada por la autoridad portuaria esta misma semana que daba luz verde a la iniciativa al considerar que el emplazamiento de la institución cultural y el proyecto presentado no está alienado con las necesidades de la ciudad. "No necesitamos más concentración turística", ha justificado la alcaldesa. En la comisión de gobierno los dos partidos de la coalición han votado divididos ya que mientras el PSC ha optado por abstenerse, Barcelona en Comú ha votado en contra.

Según ha informado en rueda de prensa la teniente de alcaldía de Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, el rechazo por parte del Ayuntamiento a este proyecto significa "denegar formalmente" que pueda implantarse tal y como estaba concebido, pese a que la semana pasada firmó un convenio con el Puerto. Para Sanz, la institución portuaria se "precipitó" al no esperar a conocer la posición del gobierno municipal.

Con el no definitivo a la sede del Hermitage en el puerto, ha explicado la teniente de alcaldía, el ayuntamiento abre "una nueva etapa" para buscar una mejor alternativa que case con la orientación que el Gobierno de Ada Colau quiere darle al centro de la ciudad. En concreto Sanz ha apostado por un proyecto de transformación "más integral" para Barcelona. "Necesitamos un proyecto nuevo y por eso tenemos que cerrar la carpeta administrativa de un proyecto antiguo, que era el del Hermitage", ha indicado Sanz.

En el mismo sentido se ha expresado Colau durante el plenario municipal. "Nosotros no discutimos que el Hermitage pueda venir a Barcelona, puede ir a diferentes solares de la ciudad", ha indicado la alcaldesa, "pero en un solar público y en un lugar estratégico como el puerto, creo que podemos opinar sobre cuál sería el mejor proyecto". La alcaldesa se ha referido además a los efectos que ha tenido el monocultivo turístico en el centro de la ciudad subrayando que durante la pandemia "en el centro no había vida". "Necesitamos mixtura de usos y actividades en el centro de la ciudad y distribuir el turismo a lo largo de todo el año y en diferentes lugares de la ciudad", ha añadido.