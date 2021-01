El Barça aplaza las elecciones del 24 de enero y buscará una nueva fecha.

Las elecciones a la presidencia del Futbol Club Barcelona no se celebrarán el próximo 24 de enero debido a las restricciones y al avance de la pandemia en Catalunya. Los gestores del club han pactado la decisión con el Govern después de reunirse esta mañana con el Procicat -el organismo que gestiona la pandemia- y la Secretaria General de l'Esport para valorar las distintas opciones sobre la mesa.

La principal conclusión ha sido que, teniendo en cuenta el avance de la pandemia y las restricciones a la movilidad decretadas en Catalunya, no era adecuado celebrar unas elecciones a las que están llamados a votar decenas de miles de socios. De prorrogarse el actual cierre perimetral de los municipios que se decretó el pasado 7 de enero, muchos socios del Barça que no viven en la capital catalana no iban a poder participar en los comicios.

En la reunión, el presidente de la junta gestora, Carles Tusquets y el ejecutivo del club Òscar Grau han solicitado al Govern cobertura legal para que, en la nueva fecha que se elija, los socios puedan votar también por correo ordinario teniendo en cuenta la dificultad de prever cómo evolucionarán los casos de coronavirus en Catalunya.

El martes, numerosas peñas barcelonistas ya reclamaron posponer las elecciones debido a la dificultad de desplazarse a Barcelona para votar. En los comicios los socios podrán elegir entre tres candidatos: el expresidente Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa, que son los candidatos que han recogido las firmas necesarias de entre los nueve candidatos que se postularon a la presidencia. De los tres candidatos, Laporta es el que más presionaba para celebrar las elecciones de todas maneras. "El club no puede seguir sin presidente", afirmó el candidato.