Colau pide al Puerto de Barcelona reducir de siete a cinco las terminales de cruceros

Choque a la vista entre el Ayuntamiento y el Puerto de Barcelona a cuenta de los cruceristas. Tras varias declaraciones de la alcaldesa Ada Colau en el último año en las que pedía reducir el número de cruceristas, este miércoles finalmente ha presentado una propuesta formal. Lo ha hecho precisamente en la primera reunión del Consejo de Sostenibilidad para los Cruceros que ha organizado el puerto. Allí ha pedido frenar la construcción de una terminal y revocar la licencia de otra para bajar de siete a cinco puntos de amarre para estos barcos.

Un día con 21.000 cruceristas en Barcelona: “Nos da tiempo de ver un par de cosas y volver al barco”

Más

La propuesta la ha trasladado la teniente de Alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, en una reunión en la que además de autoridad portuaria estaban convocadas todas las administraciones (Ayuntamiento, Diputación, Generalitat y Delegación del Gobierno) y distintas entidades del sector. La reducción planteada por Sanz supondría alterar el acuerdo al que ya llegaron en 2018 el consistorio y el Puerto y que establecía en siete el límite máximo de terminales para acoger a estas grandes embarcaciones. “Cinco años después, necesitamos un abordaje distinto”, ha constatado la teniente de alcaldía.

A la salida del encuentro, Sanz ha desgranado su propuesta, que no está entre los planes del Puerto. Esta consistiría por un lado en renunciar a construir la séptima terminal, cuya licitación –adjudicada inicialmente a Royal Caribbean– quedó suspendida en los tribunales debido a un pleito entre compañías. Por otro lado, la representante del consistorio propone que en 2024 no se renueve la concesión de una de las terminales, la C, que se tiene que validar año a año. “Es una propuesta clara y rápida sin impacto económico para el erario público”, ha afirmado Sanz, que ha añadido que pese al tope de siete terminales que se impusieron en 2018 el número de pasajeros sigue subiendo porque “cada vez hay barcos más grandes y más llenos”.

Según datos ofrecidos por la propia Sanz, con la habilitación de la sexta terminal –también está en construcción– se podría pasar de los 3,3 millones de cruceristas este año a 4 millones. En este sentido, ha añadido, igual que Colau viene diciendo en declaraciones públicas, que el modelo no puede ser el de viajeros que desembarcan unas pocas horas y colapsan la ciudad sin ningún retorno económico.

Acabar con esto último es precisamente uno de los objetivos que ha declarado el Puerto tras la primera reunión de este Consejo. Su actual presidente, Lluís Salvador (ERC), ha manifestado en numerosas ocasiones que hay que fomentar que los cruceros no estén de paso, sino que tengan Barcelona como puerto base, algo en lo que, según el puerto, la capital catalana ya es líder en el Mediterráneo.

El Consejo, que se reunirá “dos o tres veces al año”, según un comunicado enviado tras la reunión, ha planteado una cincuentena de acciones. Entre ellas, además de reforzarse como puerto base, destacan la “desestacionalización” de la actividad, la reducción de la concentración de cruceristas en determinadas zonas de la ciudad, la reducción de emisiones de los barcos y potenciar aquellos que contaminen menos.

En el mismo comunicado, el Puerto defiende que la creación de este Consejo sirve para “dar continuidad” al pacto alcanzado con el Ayuntamiento en 2018, que recuerdan que “no finalizará hasta 2027”, con el cierre de la terminal de cruceros en el muelle Barcelona Sur. “El acuerdo supone una inversión de 265 millones de inversión pública y privada e incorpora elementos de mejora en la actividad crucerista del Puerto”, constatan.