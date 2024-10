Borràs se despide de la dirección de Junts reafirmando su lealtad a Puigdemont: “Nunca quise sustituir al president”

Laura Borràs abandona la presidencia de Junts sin reproches, al menos públicos, contra el sector que la ha desplazado a ella misma y a sus partidarios. La expresidenta del Parlament ha dado a entender que su salida de la dirección es voluntaria, algo que ha sonado más bien como una aceptación de la derrota, y ha aprovechado su discurso para mostrar total sintonía con Carles Puigdemont, de quien dependerá que mantenga un cargo en Junts en los próximos cuatro años.

“Nunca quise sustituir al president”, ha asegurado Borràs, porque “los liderazgos se ejercen más allá del cargo”. Según ha explicado, ella aceptó en 2022 ocupar la presidencia del partido siempre de acuerdo com la voluntad del expresident del Govern. “He hecho todas las renuncias necesarias que Puigdemont me ha pedido”, ha asegurado con un punto amargo, para después asegurar que ella no hace “un paso al lado” sino que todos los pasos los ha hecho “al lado de Puigdemont”.

El discurso de despedida de Borràs llega después de que, durante los últimos dos años, el sector liderado por Jordi Turull haya ido alejando a la ya expresidenta de los núcleos reales de decisión del partido. Aislada y con apoyos menguantes, Borràs tuvo que ver en verano de 2023 cómo Puigdemont toma las riendas del partido para pilotar la negociación para la investidura de Pedro Sánchez.

Finalmente, el congreso que celebra Junts en Calella este fin de semana oficializará la salida de Borràs y sus fieles, de los que no quedará nadie en la dirección, a la vez que Puigdemont recupera el cargo de presidente que abandonó hace ahora dos años. Junto a él asecenderán figuras de su más estricta confianza, como Míriam Nogueras, Toni Castellà, Josep Rius y Mònica Sales.

“Mucha gente me pregunta cómo me siento. Tengo ganas de sentirme más libre”, ha dicho Borràs, que ha defendido que el nuevo puesto que ocupará al frente de la fundación del partido responde a la pregunta de dónde puede ser más útil ahora. “Presidir Junts no ha sido nada fácil”, ha asegurado.

Borràs además ha lanzado varias advertencias. Una hacia su partido, a quien ha reclamado que no caiga en la “tentación de querer acallar la discrepancia interna” porque eso les haría “envejecer muy rápido”.

Pero también ha hecho una oservación que va más allá de su formación y se dirige al conjunto del independentismo. “He observado con tristeza en el bloque independentista cómo se ponían en marcha todo tipo de suscesptibilidades y reproches. Parece qeu nosotros somos nuestro peor enemigo”, ha asegurado Borràs, que ha llamado a superar esos enfrentamientos.