La búsqueda de los restos del expresidente del Barça fusilado durante la Guerra Civil termina sin éxito

La búsqueda de los restos del expresidente del FC Barcelona Josep Suñol, fusilado junto a tres acompañantes por las tropas franquistas el 6 de agosto de 1936 en Guadarrama, en Madrid, ha terminado de momento sin éxito. Según ha avanzado Catalunya Ràdio, el equipo encargado de la localización del cuerpo y de la exhumación no ha podido encontrar ningún elemento vinculado a los restos del expresidente del Barça en los terrenos del Ministerio de Defensa próximos a el Hospital Militar de Guadarrama.

El líder de las excavaciones, Luis Avial, ha explicado a la agencia ACN que es probable que la fosa desapareciera durante la construcción del hospital en los años 40.

Suñol, miembro de ERC, diputado en las Cortes españolas, fundador del semanario deportivo La Rambla y presidente del FC Barcelona desde julio de 1935, fue capturado por los sublevados durante una visita al frente y fusilado inmediatamente el 6 de agosto de 1936 Con él también fueron ejecutados un periodista, Pere Ventura Virgili, un oficial y un chófer.

El responsable de las tareas de búsqueda de los rememoria stos, Luis Avial, de la empresa Condor Georadar, ha explicado que tras verificar la zona donde se piensa que Suñol fue fusilado no se ha podido encontrar ningún elemento vinculado a él.

Balas y casquillos, pero no restos humanos

“Hemos confirmado lo que nos marcaba la geofísica: zonas con cavidades artificiales, pero no aparecen restos”, ha afirmado Avial. “Hemos encontrado casquillos, balas, elementos relacionados con la presencia de soldados o de personas allí, pero no hay restos humanos”, ha aseverado.

Según Avial, la zona donde Suñol fue fusilado era entonces una casa de peones con una carretera al lado, pero en los años 40 se construyó un hospital, lo que podría explicar la desaparición de los restos. “Las tareas llegaron hasta el umbral del hospital, y tiene lógica pensar que las obras del hospital provocaron la desaparición de los restos”.

Las excavaciones han tenido lugar tras un toma y daca con el Ministerio de Defensa, que rectificó la decisión inicial de no permitir los trabajos de campo. El Ministerio argumentaba que no existía una petición formal por parte de un familiar de Suñol, un requisito que la ley no establece.

Avial agradeció al Ministerio que finalmente cambiara de criterio, aunque lamenta que las labores hayan sido infructuosas. “En realidad es una frustración, pero es un caso muy común porque se calcula que quedan un 20% de las fosas comunes originales porque las construcciones las han hecho desaparecer”, explica.