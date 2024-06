La visita al ginecòleg més surrealista de Gemma Nierga al podcast 'La Ruina': “Em va demanar una foto”

“Per ser un acte d'elDiario.es, tan d'esquerres, ens han posat de cara al sol!”. Així començaven Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes, conductors del podcast 'La Ruina' el seu programa en directe al Festival de les Idees i la Cultura d'elDiario.es a Barcelona. Amb ells, la periodista Gemma Nierga esperava disposada a explicar la seva anècdota més enutjosa.

“M'ha costat triar perquè algunes no les vull explicar”, ha arrencat la veterana comunicadora, que finalment va triar relatar una anècdota que li va passar al ginecòleg fa quatre anys quan va anar a fer-se una ecografia. “No sabia si explicar-la però he preguntat l'opinió al meu fill i m'ha dit que sí”.

“Que fort! Et puc fer una pregunta?”, va ser el primer que li va dir el ginecòleg a Nierga quan es va obrir de cames. La periodista estava cada cop més espantada i es temia el pitjor diagnòstic. Finalment va resoldre el dubte.

“Les preguntes del programa Parlar per parlar són reals o són inventades?”, li va preguntar el facultatiu. “Jo estava oberta de cames i el tipus em va començar a preguntar com era Iñaki Gabilondo a la distància curta i tota mena de detalls sobre com fèiem el programa”, ha relatat Nierga davant més de mil persones reunides a plaça Catalunya.

“L'oncle era mega fan”, ha prosseguit Nierga, en una història que a mesura que anava avançant era cada cop més hilarant. “Quan ja feia 15 minuts que va i em pregunta si ens podíem fer una foto”.

La resposta de la periodista va estar a l'alçada del moment: “Sí, ens podem fer una foto, però primer deixa'm que tanqui les cames”.

El xou ha inclòs també anècdotes de membres del públic que volien compartir els seus moments més sucosos. Des de la recerca d'un fals pintor per Wallapop d'una noia que s'acabava de comprar un pis fins a l'aventura d'un paio que es va emportar les cendres del pare a la discoteca Amnèsia d'Eivissa.

“Ens repartim les cendres en un tupper, les vaig posar en un xivato i me les vaig endur per a Eivissa”, ha relatat el Paco. Després de dipositar-les a la casa on havia viscut el seu pare, l'home es va emportar les restes que li quedaven a la discoteca.

“Em vaig preguntar: què puc fer per estar connectat amb el meu pare, a qui li agradava molt la festa?”, ha relatat. “Al final vaig decidir posar-me una mica de les cendres a la copa i me la vaig prendre. Gaudim la festa forta que et cagues!”