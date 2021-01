Catalunya reconoce que por falta de vacunas deberá retrasar la segunda dosis a 10.000 personas

La reducción de los envíos de vacunas contra la COVID-19 ha puesto patas arriba las estrategias de distintas administraciones. En Catalunya, el Departamento de Salud ha asegurado que no solo está priorizando completar la segunda dosis antes que administrar la primera a más gente, sino que muchos de los que tendrían que recibir esa segunda dosis estos días van a tener que esperar una o dos semanas.

Según las previsiones de Salud, de entre todas las personas que recibieron la inyección hace 21 días y que ahora, pasado ese período mínimo de tiempo, deberían recibir la segunda, unas 10.000 no lo harán por falta de vacunas. Aún así, el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ha asegurado que este traspié “no será un problema”, puesto que pueden transcurrir hasta 41 días entre una dosis y la otra, y ese plazo máximo no lo van a superar. “No prevemos que nadie pendientente de la segunda dosis supere este plazo”, ha dejado claro.

“Toda la ciudadanía debe ser consciente de que estamos en una situación en la que planificar es muy difícil”, ha advertido Argimon. “No es una excusa, cada día que pasa las complicaciones son mayores”, ha añadido, tras recordar que no solo Pfizer ha reducido los envíos: también Moderna está retrasando los de esta semana.

Hasta la fecha, Catalunya ha recibido 217.000 dosis de la vacuna, de las que ha administrado 200.000 (18.000 correspondientes a segundas dosis). Las 17.000 restantes, se inyectarán entre este miércoles y el jueves. “Hemos consumido todo el stock estratégico, el jueves las neveras estarán vacías”, ejemplificaba Argimon. A esas dosis habrá que añadir las 30.000 que se van a recibir en breve y que se calcula que se administrarán entre el jueves y el lunes, cuando llegaría otro envío.

Ante este escenario, Argimon ha descartado cambiar de estrategia de vacunación y empezar a vacunar a los mayores de 80 años. “Plantearnos esto ahora es hacer castillos en el aire. ¡Si no tenemos vacunas!”, ha afirmado. Ha venido a decir de esta forma que hasta que no puedan planificar mejor con las dosis de que dispondrán, no cambiarán significativamente el plan.