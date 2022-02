Los comuns trasladan a ERC que le retirarán su apoyo en Catalunya si rechazan la reforma laboral

En Comú Podem ha sido hasta ahora un aliado importante para ERC en el Parlament, hasta el punto de que los dos últimos presupuestos han salido adelante con sus votos. Pero eso podría cambiar. Los comuns han advertido en los últimos días al president Pere Aragonès y los suyos de que su apoyo parlamentario decaerá si los republicanos no ayudan a que salga adelante el decreto ley con la nueva reforma laboral, que se vota este jueves en el Congreso. Según ha avanzado La Vanguardia y ha confirmado elDiario.es, el grupo de Jéssica Albiach ha trasladado que un voto negativo "tendrá consecuencias" en Catalunya.

La advertencia llega después de que la semana pasada la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acudiese a Barcelona para mostrar su cercanía con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y se reuniera también con el conseller de Trabajo, Roger Torrent. Tras varias jornadas de presión difusa hacia ERC, desde el grupo de En Comú Podem han sido muy claros en las últimas horas trasladando la importancia que la nueva reforma laboral tiene para ellos. No solo que salga adelante, sino que lo haga con la suma de la investidura, esto es, con los 13 votos de Esquerra. De no ser así, el grupo de Albiach en la Cámara catalana dejará de considerarse socia del Govern, por lo que Aragonès deberá volver a buscar los rocosos apoyos de la CUP.

En el Gobierno asumen desde el pasado lunes que podrán obtener suficientes votos para aprobar el decreto ley reuniendo los apoyos de Ciudadanos y otros grupos minoritarios, y pese a que ERC, el PNV o EH Bildu se hayan descolgado. Sin embargo, este no era el plan de Díaz, que aspiraba a que su proyecto estrella en esta legislatura no dependiera de las formaciones de la derecha. La vicepresidenta exhibe los avances que la nueva norma supondrá para los trabajadores que encadenan contratos temporales o para los que están sujetos a subcontratas con sueldos por debajo de sus actuales convenios, condiciones que ahora cambiarán.

A los republicanos no los han ablandado ni estos argumentos ni la amenaza de perder el apoyo de los ocho diputados de los comuns en Catalunya. Tampoco la presión ejercida por las centrales sindicales mayoritarias en Catalunya y, a la vez, por Foment, la principal patronal catalana que puede tener un peso decisivo para decantar que los cuatro votos del PDeCAT acaben del lado de la reforma laboral.

"Alguien se ha pasado de frenada", ha asegurado este miércoles el diputado de ERC Gabriel Rufián, en referencia a Yolanda Díaz y los suyos. "ERC no ha acepta trágalas", ha añadido, y ha remarcado que "quien creyera que nos presentaría algo y lo firmaríamos como si fueran las tablas de Moisés se equivocaba". Rufián se ha quejado además de que no haya habido una reforma sobre el contenido de la norma. Este miércoles el Congreso comenzará el debate sobre el real decreto ley, que no permite enmiendas, y finalmente se llevará a votación este jueves.