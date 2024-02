El aplaudido discurso político de Estibaliz Urresola en los Gaudí: “Que detengan el comercio de armas con Israel”

La cineasta Estibaliz Urresola subió en dos ocasiones este domingo al escenario para recoger sendos premios Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català por su película 20.000 especies de abejas: Mejor película en lengua no catalana y Mejor dirección novel. En el caso del premio a la Millor direcció novella, Urresola señaló que quería “aprovechar” la “plataforma” que suponen estos premios para “pedir el alto el fuego inmediato en Gaza”. En ese momento, el auditorio estalló en aplausos.

En este mismo sentido, Urresola ha pedido “exigir” a los Gobiernos que “detengan inmediatamente la comercialización de armas con Israel y con cualquier otro país”. “¡Que viva el pueblo palestino libre!”, ha exclamado.

“El cine construye vínculos y empatía”, indica Urresola, “mientras otros se esfuerzan en deshumanizar y destruir. Nos necesitamos todas juntas para hacer frente a lo que se nos viene, amigas. Yo he dirigido esta película pero no lo he hecho sola sino gracias a un enorme equipo al que desde aquí agradezco: productoras, técnicas, técnicos, actrices... Us estimo molt. Trabajar en equipo no es siempre fácil e implica mucha conciliación, diálogo y renuncias pero hay un refrán que dice que sola puedes ir más rápido pero juntas podremos ir más lejos”.

ESTIBALIZ URRESOLA SOLAGUREN - Millor direcció novella als XVI #PremisGaudí per 20.000 ESPECIES DE ABEJAS pic.twitter.com/jzj9HN5PJb — Acadèmia del Cinema Català – Premis Gaudí (@academiacinecat) 4 de febrero de 2024

Interrumpida por los aplausos, la cineasta tomó aire para continuar su alegato en favor de un cine más inclusivo. “He comprobado que el cine no es solo una herramienta de transformación social cuando la ponemos a disposición de las audiencias sino que también puede serlo desde la propia concepción de los proyectos y en todos los procesos que entraña. Por eso, transformemos la forma de hacer cine para que cada vez sea más sostenible, más plurilingüe, más justo, más igualitario y diverso”.

En la recta final del discurso, Urresola defendió con contundencia una industria que se posicione contra los abusos. “Y sobre todo, que sea más libre de toda violencia y abuso contra las mujeres y contra todos los colectivos marginalizados que no disponen de la oportunidad y el privilegio para acceder a contar sus propias historias. Gracias a las mujeres que denunciáis porque sois referentes con vuestra valentía. Gracias a todas las directoras que hacéis que nos bote la vulva también porque seguís siendo referentes para todas nosotras”, añadió.

“Sacudámonos el silencio cómplice para decir que estamos hartas y que se acabó”, dijo para concluir, antes de agradecer el premio en euskera. En las últimas semanas, la industria del cine ha sido sacudida con la publicación en los medios de testimonios de violencia sexual que señalan a los cineastas Carlos Vermut y Armando Ravelo.

Estibaliz Urresola recogió también el premio a la Millor pel·lícula en llengua no catalana por su debut 20.000 especies de abejas. Al aceptarlo, la directora señaló que agradecería en euskera al tratarse de un premio en una categoría de películas en habla no catalana.

20.000 ESPECIES DE ABEJAS, de Estibaliz Urresola Solaguren – Millor pel·lícula en llengua no catalana als XVI #PremisGaudí. pic.twitter.com/3jLu7s4aEH — Acadèmia del Cinema Català – Premis Gaudí (@academiacinecat) 5 de febrero de 2024

Reivindicación del deseo sexual en los premios

Pero el discurso de la cineasta vasca no ha sido el único político. Directoras, productoras y actrices han lanzado mensajes contra los abusos, reivindicando el deseo sexual femenino o el alto el fuego en Gaza. Es el caso de Elena Martín, directora de Creatura, que ha criticado que llevemos años en los que la “violencia sexual se combate con el silencio”: “Nos han enseñado que nuestro deseo es peligroso, que si hay peligro, mejor eliminar la sexualidad”.

Martín ha subrayado la importancia de proteger la infancia, aunque eso no significa “negar el deseo”, indica la directora, sino “acompañarla y validarla”. La cineasta también ha recordado en este punto la masacre en Gaza: “Mientras estamos aquí, en Gaza hay personas viviendo el horror”, por lo que ha pedido un alto el fuego.

Por su parte, la actriz Carolina Yuste, de Saben aquell, se ha dirigido a sus compañeros hombres para pedirles que denuncien ante situaciones de abusos hacia las mujeres: “Necesitamos que vosotros también denunciéis y os enfrentéis para que los rodajes sean unos lugares sanos”, ha añadido al recoger su premio a mejor protagonista femenina.