La 'Creatura' de Elena Martín triunfa en los premios Gaudí del cine catalán

'Creatura' se ha coronado este domingo como la triunfadora de la XVI edición de los premios Gaudí que organiza la academia del cine catalán. La película de Elena Martín que explora el deseo femenino se ha alzado con seis estatuillas, entre ellas las de mejor película y la de mejor dirección para la directora y actriz barcelonesa.

“Llevamos muchos años en los que la violencia sexual se combate con el silencio, pero ante la violencia sexual lo importante no es castrar, sino educar, y seguir siendo libres en nuestras narrativas”, ha afirmado Martín. En una gala que ha reivindicado a las mujeres de la industria del cine, el Gaudí de Honor ha recaído en la directora Rosa Vergés.

En las categorías interpretativas, 'Creatura' ha obtenido tres Gaudí: Clàudia Malagelada se ha llevado el premio a la mejor interpretación revelación; Clara Segura, el de mejor actriz secundaria; y Alex Brendemühl, el de mejor actor secundario. David Verdaguer ha ganado el Gaudí al mejor protagonista masculino por su Eugenio en 'Saben aquell', mientras el galardón a la mejor protagonista femenina ha sido para Carolina Yuste por su interpretación de Conchita, la primera mujer del humorista en la misma película.

En su discurso, la presidenta de la academia del cine catalán, Judith Colell, ha agradecido el apoyo de las instituciones al cine en lengua catalana. “Ha sido un buen año, pero nos preocupa la precariedad del sector”, ha lamentado Colell, que también ha reivindicado el papel de las mujeres del cine mayores de 50 años: “Existimos, trabajamos y daremos guerra hasta el final”.

La gala, que han conducido el dúo de humoristas Oye Polo, formado por Oye Sherman (Maria Rovira) y Ana Polo, no ha escapado temas de actualidad como las denuncias de violencia sexual en el cine o la guerra de Gaza. “Cada caso de abuso en el sector nos preocupa, lo que sufren las víctimas no tiene que ser un secreto a voces, tolerancia cero”, ha dicho Colell, que ha animado a las víctimas a denunciar. Por su lado, la premiada con el Gaudí a la mejor dirección novel, Estibaliz Urresola Solaguren por '20.000 especies de abejas', ha reclamado el alto al fuego en Gaza y que España deje de vender armas a Israel.

Estos son los ganadores en todas las categorías:

Mejor película: Creatura. Dirigida por Elena Martín, escrita por Elena Martín y Clara Roquet, y producida per Marta Cruañas, Ariadna Dot, María Zamora, Stefan Schmitz, Tono Folguera, Jake Cheetham, Pau Suris y Oriol Sala-Patau

Mejor dirección: Elena Martín per 'Creatura'

Mejor protagonista femenina: Carolina Yuste por 'Saben aquell'

Mejor protagonista masculino: David Verdaguer por 'Saben aquell'

Mejor guion original: Juan Sebastián Vásquez y Alejandro Rojas per Upon Entry (L’arribada)

Mejor guion adaptado: Isabel Coixet y Laura Ferrero por 'Un amor'

Mejor dirección novel: Estibaliz Urresola Solaguren por '20.000 especies de abejas'

Mejor interpretación revelación: Clàudia Malagelada por 'Creatura'.

Mejor actriz secundaria: Clara Segura por 'Creatura'

Mejor actor secundario: Alex Brendemühl por 'Creatura'

Mejor dirección de producción: Eduard Vallés por 'Saben aquell'

Mejor dirección artística: Marc Pou por 'Saben aquell'

Mejor montaje: Ariadna Ribas por 'Creatura'

Mejor música original: Alfonso de Vilallonga por 'Robot dreams'.

Mejor fotografía: Gina Ferrer por '20.000 especies de abejas'

Mejor vestuario: Lala Huete por 'Saben aquell'

Mejor sonido: Xavi Mas, Eduardo Castro y Yasmina Praderas por 'Saben aquell'

Mejor documental: 'Mentre siguis tu, l’aquí i l’ara de Carme Elias'. Dirigido y escrito por Claudia Pinto Emperador, y producido por Claudia Pinto Emperador, Óscar Bernàcer, Joana M. Ortueta, Jordi Llorca, Iván Martínez Rufat y Pilar Llorca.

Mejor película de animación: 'Robot dreams'. Dirigida y escrita por Pablo Berger, producida por Sandra Tapia, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé, Ángel Durández, Pablo Berger, Jérôme Vidal, Sylvie Pialat y Benoît Quainon

Mejor cortometraje: 'El bus'. Dirigido por Sandra Reina, escrito por Sandra Reina y Francisco Menchón y producido por Valérie Delpierre y Jaume Fargas Coll

Mejor película para televisión: 'Quico Sabaté, sense destí'. Dirigida por Sílvia Quer, escrito por Mireia Llinàs, y producido por Albert Solé y Oriol Sala-Patau

Mejores efectos visuales: Bernat Aragonés, por 'La contadora de películas'

Mejor maquillaje y peluquería: Caitlin Acheson, Nacho Días y Benjamín Pérez, por 'Saben aquell'

Mejor película europea: 'La sociedad de la nieve'. Dirigida por J. A. Bayona, escrita por J. A. Bayona, Bernat Vilaplana, Jaime Marques y Nicolás Casariego, y producida por Belén Atienza, Sandra Hermida y J. A. Bayona (España)

Mejor película en lengua no catalana: '20.000 especies de abejas'. Dirigida y escrita por Estibaliz Urresola Saliguren, y producida Lara Izaguirre y Valérie Delpierre