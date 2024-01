“Algo estamos haciendo mal en nuestra industria”: el cine reflexiona en los premios Feroz sobre los abusos sexuales

La exclusiva publicada por el diario El País en la mañana de la gala de los premios Feroz ha sacudido el mundo del audiovisual español, muchas de cuyas personalidades relevantes se daban cita, este viernes, en el Palacio Vistalegre Arena de Madrid para la entrega de los galardones que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos de España.

Los presentadores de la gala, Brays Efe y Coria Castillo, han comentado en la alfombra roja el impacto de las acusaciones que tres mujeres anónimas han realizado contra el cineasta Carlos Vermut en las páginas del diario. “Lo que creo que debería suceder con esta noticia ―ha valorado Brays Efe― es que a las personas que tengan algo que decir, les llegue el mensaje de que la gente estará de su lado, de que nos pueden contar sus experiencias sin temor a las represalias”.

El actor que encarnó a la representante de actores Paquita Salas en la serie de 'los Javis', ha admitido que la noticia le revolvió “un poquito el estómago”. “Me ha hecho sentirme mal, he llorado un poco cuando lo he leído, la verdad. Sobre todo con los detalles, como cuando la chica decía que cuando veía la camiseta, se acordaba”. Brays Efe ha calificado de “valientes” a las mujeres que han dado su testimonio y ha añadido: “Algo estamos haciendo mal en nuestra industria. Tienen miedo a las represalias y no dicen quiénes son. Eso es también lo que me ha hecho pensar”.

Su compañera, la actriz y humorista Coria Castillo, ha señalado que “hay que darle visibilidad a este tipo de cosas que están pasando y que no se puede consentir”, en relación a los abusos que puedan tener lugar en el mundo del cine, criticando que esté “tan normalizado”. “Parece que es supernormal que de repente un compañero haga cosas que no debería y nosotras digamos: bueno”, ha indicado.

España va más despacio

Castillo, que el año pasado estuvo nominada a los Feroz por su interpretación en la serie Fácil, ha enviado su “amor y apoyo” hacia las mujeres “valientes” que han hablado en el reportaje, “porque seguro que tienen que estar pasándolo mal”. Además, ha indicado que hay que “aprovechar” la visibilidad del mundo del cine para que, si se dan estas situaciones en otros sectores menos sujetos a la mirada pública, no se considere “normal”. “No me refiero a nadie en concreto, pero ya está bien de tanto baboso suelto”, ha dicho a los periodistas.

La cineasta Isabel Coixet ha reflexionado en profundidad sobre cómo se están abordando los casos de abusos sexuales en otros países en relación con España: “Parece que en España cuesta tanto, porque vamos un poco más despacio, por ejemplo, que en Estados Unidos”. “En Francia ya no es solo el caso de Gerard Depardieu, es que hay 50 casos más en los que se están hablando de actores, directores, coreógrafos, directores de teatro. Estamos en un momento, sobre todo en Europa, de ver cómo nos hemos comportado en ciertos sitios, qué cosas hemos pasado, qué cosas no hemos estado alerta, qué conductas hemos perdonado aunque en realidad siguen ahí enquistadas. Es un momento de hablar”, ha señalado la directora de El techo amarillo, un documental sobre las denuncias de abusos sexuales a dos profesores de la Escuela de Teatro de Lleida.

“Llegar al estatuto de víctima es una puta mierda ―ha abundado Coixet― porque te mira mal la gente, tus colegas te dicen enseguida lo de 'bueno, pero hombre, no es para tanto, pasa página' o '¿por qué has tardado tanto en decir todas esas cosas?'. Y ya tienes ahí un estigma. Es La letra escarlata de la que hablaba Nathaniel Hawthorne, que estás marcado y no lo queremos las mujeres”, ha apuntado, sobre un “sistema profundamente inhumano” en el que las mujeres que denuncian tienen que “contar las cosas diez veces a los jueces y a la policía”.

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha querido también expresar su “solidaridad con las presuntas víctimas, todo el apoyo desde el Gobierno de España para estas mujeres”, ha dicho a la pregunta de elDiario.es. “Estamos hartas de violencias machistas, de agresiones sexuales en el mundo de la cultura. Del mundo del deporte, al mundo del derecho, en el mundo de la limpieza, en todos los lugares estamos hartas de violencia y se acabó. Este es un país feminista, es un país moderno que defiende la igualdad y vamos a seguir ganando derechos”, ha expresado. La también ministra de Trabajo ha reiterado “el apoyo para las mujeres” que aparecen en el reportaje, dando la “enhorabuena al trabajo de investigación que se ha realizado” y ha incidido en que este país no es como algunos quieren hacernos ver. Se acabó“, ha concluido, en referencia a uno de los lemas del movimiento Me Too.

La líder de Sumar ha acudido acompañada de Ernest Urtasun, ministro de Cultura. “Cuando hay casos de este tipo, lo más importante es decir claramente que nosotros vamos a apoyar cualquier denuncia que se haga de situaciones de abusos de poder o situaciones de violencias machistas y de abusos sexuales”, ha indicado. “En estos casos lo más importante siempre es poner el testimonio y a la persona que denuncia en el centro y acompañarla en todos los pasos que desee dar. Y también decirles que desde el Ministerio de la Cultura vamos a trabajar intensamente para garantizar una cultura segura para las mujeres de este país”, ha añadido.

“No vamos a callarnos”

“Todo mi apoyo, mi abrazo y toda mi energía hoy es para esas tres mujeres que han roto su silencio y que con nos ayudan a las demás”, ha expresado la actriz Laura Galán. “No vamos a callarnos ni vamos a dejar que esto pase. Nos debemos cuidar entre nosotras, desgraciadamente, porque todavía hay mucho agente externo que no nos cuida”, ha dicho la actriz, quien en 2022 protagonizó la película Cerdita, un thriller por el que consiguió el Goya a Actriz revelación y en cuya trama hay un hombre que secuestra a un grupo de chicas en un pueblo. La actriz ha apoyado también a “todas las que no han podido todavía hablar”.

La actriz y cantante Elena Rivera ha querido señalar que “cualquier persona en sus cabales tendría que estar siempre defendiendo y apoyando a las víctimas, ya sea de violación, de abuso o de maltrato”. Piensa que es necesario “apoyar a las víctimas” y crear “un ambiente seguro” para que no sientan “que haya miedo a decir algo, a que ellas sean las culpables”. La intérprete, que interpretó el personaje de Karina en la serie Cuéntame cómo pasó, valora que es algo que hay que trabajarlo “entre todos”. La actriz ha recordado que cuando rodó Alba, una serie en la que representaba a una víctima de violación múltiple, recibió “muchísimos mensajes de mujeres que habían vivido algo así”. “Ahí fue cuando tuve más conciencia de que ya no es solo en el ámbito del arte, sino que en cualquier ámbito, por desgracia, es el día a día y es la realidad de lo que nos ocurre”.

El actor Enric Auquer ha trasladado su “apoyo” a las mujeres que han hablado en la información sobre los presuntos comportamientos de violencia sexual de Carlos Vermut, y ha señalado que hay que “creerlas y cuidarlas como se pueda”.

La humorista y presentadora Inés Hernand ha valorado la información publicada, enmarcando las actuaciones de los presuntos abusos dentro de “la cultura de la violación”. La comunicadora también ha valorado el “testimonio” de Vermut que el periódico incorpora en su información y lo ha calificado de “mezquino” al dudar de una “información contrastada”. Hernand señala que “de nuevo entra en tela de juicio la cuestión del consentimiento”. “Hoy me voy a mi casa después de la gala para no tener ningún tipo de agresión sin consentimiento”, ha dicho al despedirse de los periodistas en la puerta.