'20.000 especies de abejas' se impone a 'La sociedad de la nieve' en unos Feroz que culminan el año de oro de 'La Mesías'

Los Premios Feroz 2024 repitieron el patrón de 2023, firmando un palmarés muy repartido con el que celebraron un gran año para el cine español. 20.000 especies de abejas le ganó la batalla a La sociedad de la nieve como Mejor película de drama, pero Juan Antonio Bayona pudo resarcirse con el galardón a Mejor director. El resto de categorías se distribuyeron entre Robot Dreams, Saben aquell, Te estoy amando locamente, Upon Entry (La llegada) y Que nadie duerma. En series, la pauta fue la opuesta. La Mesías se impuso en todas las categorías a las que optaba para culminar su año de oro.

El inicio de la jornada tuvo un inesperado protagonista: Carlos Vermut. Una investigación del periódico El País reveló la acusación de tres mujeres al director de Mantícora y Magical Girl de “violencia sexual”. La industria respondió desde la Alfombra Roja, donde figuras como Isabel Coixet, Enriq Auquer, Elena Martín y Jedet mostraron su apoyo a las víctimas dejando un rotundo mensaje: “No vamos a callarnos”. Menos presencia tuvo el caso durante la ceremonia, en la que se echó en falta alguna mención en los discursos de los ganadores.

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España, responsable de estos reconocimientos, concedió a Juan Antonio Bayona el premio a Mejor director. El cineasta, que sigue de enhorabuena por la nominación al Oscar a Mejor película internacional, agradeció a los supervivientes del accidente de los Andes que relata en el filme haberle “dado su vida para que la contara”.

“Espero haberlo hecho bien”, planteó antes de reivindicar que ya son “más de cien millones de personas en el mundo las que han visto esta película hecha en España en español”. Y no solo eso, expuso que lo que “más ilusión” le hacía es que, de todas ellas, “400.000 la han ido a ver al cine”.

El Feroz a Mejor película de drama recayó en 20.000 especies de abejas, que fue obtuvo igualmente el galardón a Mejor actriz de reparto para Patricia López Arnaiz. Ocho mujeres coparon el escenario al recoger el tributo, su productora Lara Izaguirre, las señaló, antes de afirmar rotunda, arrancando el aplauso del público: “Esto somos”. Malena Alterio fue reconocida como Mejor actriz protagonista por Que nadie duerma y David Verdaguer como Mejor actor protagonista por Saben aquell.

“Aquí pone Mejor película de comedia. No película de animación de comedia. Gracias Premios Feroz por no separar las categorías”, agradeció Pablo Berger, galardón en mano, por Robot Dreams –con la que también aspira al Oscar–.

Uno de los discursos más aplaudidos de la noche fue el de La Dani, que venció en la categoría a Mejor actor de reparto de una película por Te estoy amando locamente, el filme de Alejandro Marín que reivindica a los primeros activistas LGTBI españoles. “Yo no era actriz y aquí me ha traído ser yo misma. Y no siempre he estado orgullosa de cómo era. En la película a mi personaje le preguntan si le ha tocado un premio y él dice que sí, el premio de ser maricón”, comenzó antes de reconocer que el suyo era un reconocimiento a “todas las mariquitas, las lesbianas, a la bruma, a las transexuales y a las raras”.

Juan Sebastián Vásquez y Alejandro Rojas, que se alzaron con el Premio Feroz Dama al Mejor guion por Upon Entry (La llegada), pidieron el “cese al fuego en Palestina”. “Recibamos con los brazos abiertos a todas las personas que necesitan vivir una noche tranquila”, pidieron.

“Los Feroz, siempre con las víctimas”

La última edición de los Premios Feroz también estuvo marcada por la violencia sexual. La celebración posterior a la gala terminó con uno de los asistentes detenido por agresión sexual–posteriormente fue puesto en libertad con cargos–. La actriz Jedet fue una de las denunciantes que, un año después, afirmó a este periódico durante la Alfombra Roja que “el MeToo en España está muy cerca”.

María Guerra, presidenta de la Asociación arrancó su discurso durante la ceremonia haciendo alusión al caso. “Hace un año hubo una agresión sexual que se paró gracias al protocolo de violencia y a que las víctimas denunciaran. Los Feroz siempre estamos con las víctimas. Y os animamos a denunciar. Hay que denunciar”, expuso. La periodista reflexionó en torno al “cambio impresionante” dado desde que en 2017 el New York Times publicara el primer caso de abuso sexual.

“Ahí empezó el hashtag #MeToo. Estamos en 2014 y el hashtag global es #SeAcabó. El deporte y el cine son dos focos gigantescos mediáticos”, destacó recordando que, aun así, los abusos no se dan “solo” en estos dos ámbitos. “Están en todas partes. El abuso de poder está en todas partes y se ceba con los más débiles”, argumentó antes de referirse directamente a Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social, presente en la gala: “La precariedad es debilidad y es un tabú porque humilla y avergüenza al que lo padece. Parte de la solución pasa por unas condiciones laborales dignas”.

La máxima responsable de la Asociación aprovechó la tesitura para reivindicar igualmente que “la cultura no puede ser censurada. Es imperdonable en un país como España”.

El año de oro de 'La Mesías'

La Mesías arrasó en los premios de series. La primera en confirmarlo fue Irene Balmes, que se alzó con el premio a Mejor actriz de reparto. Le siguió Albert Pla, en su categoría homónima masculina. El intérprete no acudió a la cita, pero en su nombre recibieron el galardón las Stella Maris, con performance incluida que iniciaron con su clásico: “Querido creyente”. “Nuestro padre se encuentra en un servicio religioso”, justificaron. Amén“, añadieron.

🏆 Las Stella Maris recogen el premio de Albert Pla como mejor actor de reparto en una serie por 'La Mesías' #Feroz2024 pic.twitter.com/ROZuCwWSvw — Premios Feroz (@PremiosFeroz) 26 de enero de 2024

Roger Casamajor, Mejor actor protagonista, dejó igualmente enviado el mensaje de proclamar que “el arte cura”; mientras que Lola Dueñas, Mejor actriz protagonista, se deshizo en elogios con 'los javis': “Lo dais todo y os lo merecéis todo”.

Los aludidos, que subieron en dos ocasiones al escenario, agradecieron a todas las personas que compartieron sus historias reales, haberles “inspirado” para hacer la serie. “Cuando tu dolor, tu trauma, tu experiencia... la pones en una creación artística, de alguna manera la ves desde fuera, puedes comprenderla. Y, con suerte, la llegas a sanar”. Javier Ambrossi culminó con un mensaje para todos los niños y niñas que sufren violencia: “No tenéis la culpa. No tengáis vergüenza. Los adultos son los responsables y los que se tienen que hacer cargo”.

El único Feroz que no recayó en La Mesías fue el de Mejor serie de comedia, que fue para Poquita fe.

Lista completa de ganadores