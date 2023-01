Los Premios Feroz 2023 hacen gala del gran año de cine español con un palmarés muy repartido

Premiar en un año de cine español tan bueno, diverso y cautivador es muy difícil. No importa a quien se elija, lo que dicten las quinielas ni los títulos que parten como favoritos en las nominaciones. Todas las opciones implican dejar fuera a grandes títulos y mejores profesionales. Los Premios Feroz 2023 lo han intentado —y acertado— repartiendo sus galardones. As bestas y Competencia oficial se han alzado como Mejor drama y Mejor comedia, respectivamente; mientras que Carla Simón se ha elevado como Mejor Dirección por Alcarràs y Alauda Ruiz de Azúa como Mejor guion por Cinco lobitos.

En las categorías interpretativas, Nacho Sánchez ha sido elegido como Mejor actor protagonista por su trabajo en Mantícora y Laia Costa como Mejor actriz protagonista por su labor en Cinco Lobitos. Luis Zahera por As bestas y Susi Sánchez, también por Cinco lobitos, han sido reconocidos como Mejor actor y actriz de reparto.

Todo ello en el décimo aniversario de estas condecoraciones, que ha contado como presentadores con figuras que ejercieron tan labor a lo largo de sus diez años de historia. Paula Púa ha sido la primera en tomar la palabra, que ha bromeado sobre la forma en que lo rural ha tomado protagonismo en las obras: “La España vaciada no existe, está llena de rodajes”.

La cómica ha marcado el inicio de una gala muy divertida y reivindicativa; que ha rendido homenaje a Pedro Almodóvar, condecorado con el Premio Feroz de Honor. Un reconocimiento que ha permitido ver en el escenario a todo un plantel de 'chicas Almodóvar': Rossy de Palma, Julieta Serrano, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Vivana Fernández y Leonor Watling.

“Nunca me imaginé que algún día formaría parte de tu universo. Crecí como todos fascinada por tu cine esperando tus películas como un acontecimiento. No sabía que tu mundo, poblado sobre todo de mujeres contradictorias, complejas, divertidas, fascinantes y tan libres, iba a modificar completamente el mío”, ha pronunciado Sánchez-Gijón, con quien trabajó en Madres Paralelas. “Actuar bajo tu mirada, inteligente, precisa, exacta, muy exigente, sabia y al mismo tiempo bastante gamberra, es de las mejores cosas que me han pasado en esta profesión”, ha asegurado.

El cineasta, emocionado con sus palabras, ha tomado entonces el micrófono ante un Auditorio de Zaragoza en pie; y ha aprovechado su discurso para reclamar una sanidad pública y de calidad.

Shakira se cuela para pedir más presupuesto para las directoras

“Hoy estamos aquí para romper las estadísticas, porque como dice la jefa de Shakira 'las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan'”. Con estas palabras se ha ganado Bárbara Santa-Cruz el aplauso unánime en los Premios Feroz 2023, con las que ha exigido mayores presupuestos para las películas dirigidas por mujeres. Títulos que, en el último año, contaron con la mitad de la financiación que las rodadas por hombres. “Ellas se llevaron el 32% y ellos el 68%”, ha señalado la actriz en la ceremonia celebrada este sábado.

“También nos gusta dar visibilidad a esos colectivos discriminados. Es muy importante pedir un fuerte aplauso para ese género ahora tan denostado: el cine masculino”, ha continuado con ironía. Por primera vez en la historia de los galardones, las nominaciones a Mejor dirección han sido copadas en su mayoría por directoras (Pilar Palomero, Carla Simón, Carlota Pereda y Alauda Ruiz de Azúa), frente a un único director, Rodrigo Sorogoyen.

“¡Es un escándalo que solo haya un hombre nominado! Gracias a pioneros como él los hombres van rompiendo el techo de cristal”, ha exclamado la presentadora. A continuación, se ha referido a Palomero: “¡Ya está bien de gente como tú! ¿No contenta con ganar el Goya por Las niñas vienes a llevarte otra vez todo? ¿Y para cuándo una película sobre la paternidad? Madres hay muchas, pero padre no hay más que uno”. Santa-Cruz ha enumerado entonces los largometrajes de Santiago Segura, Padre no hay más que 1 y sus dos secuelas.

Santa-Cruz ha cerrado su intervención con un mensaje de 'tranquilidad' para los cineastas, declarando: “En este gremio de mujeres triunfadoras, los hombres se van abriendo poco a poco hueco”. A partir de ahí, se ha dirigido directamente al artífice de As bestas: “Estás guapo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿De qué diseñador es lo que llevas puesto? ¿Llevas ropa interior? Rodrigo es la cuota en esta categoría”.

Unos Feroz 2023 muy repartidos

El primer premio de las categorías de cine ha recaído en Luis Zahera, galardonado como Mejor actor de reparto por su papel en As bestas. “Gracias a Sorogoyen. Siempre tuve ganas de hacer un western y lo conseguí”, ha pronunciado. La siguiente ha sido Susi Sánchez, por su interpretación en Cinco lobitos. “Gracias a Alauda Ruiz de Azúa, que escribió y me regaló un personaje con una curva dramática extraordinaria”, ha declarado, “tuvo la capacidad de darnos las herramientas y confianza suficiente para podernos entregar en el rodaje de manera creativa y honesta”.

Por último, ha recordado al recién fallecido Agustí Villaronga, con quien rodó su última película, pendiente de estreno, Loli Tormenta. “Un hombre muy creativo que ha dejado un legado extraordinario a toda una generación”, ha afirmado.

La Piedad, de Eduardo Casanova, ha ganado el Premio Arrebato de ficción. El director ha reconocido que estaba tan convencido de que no iba a llevarse el galardón que no se había preparado ningún discurso. “Un beso para toda la humanidad”, ha lanzado. En el apartado de no ficción la vencedora ha sido Irene M. Borrego por su documental La visita y un jardín secreto. “Una de las cosas que me ha dejado este proyecto es entender que la fragilidad es una virtud. Todos lo somos, y compartiéndolo la vida y el mundo son un poco mejor”, ha señalado.

Lista completa de ganadores: