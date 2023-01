La nueva canción de Bizarrap es de Shakira y viene con venganza incorporada

Es la sesión número 53 de Bizarrap, la BZRP Music Sessions #53 y esta vez la colaboradora es Shakira. Se ha publicado después de la medianoche de este martes y en 7 horas ha alcanzado los 22 millones de visualizaciones y, como suele ser habitual, YouTube está salpicado ya de vídeos de reacción, que en este caso son especialmente afilados debido a la letra de la canción.

La letra, compuesta por Shakira sobre una base del joven productor argentino Bizarrap, es sin duda alguna autobiográfica pues habla de una relación pasada con alguien que se las da “de campeón” pero que dio “su peor visión”. En los versos canta una Shkaira orgullosa y empoderada que ya cogió “otro avión”. “Una loba como yo no está pa novatos, una loba como yo no está pa tipos como tú”, canta fuerte en el estribillo de la canción.

El tema no solo alude a su exmarido, el exfutbolista Gerard Piqué. “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú (...) tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”, dice en una referencia que no pasará desapercibida a la actual novia de su exmarido, de nombre Clara.

Shakira hace tamién una referencia a su deuda con la Agencia Tributaria española: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. En el juicio por fraude fiscal que tuvo lugar el pasado noviembre, la Fiscalía pidió ocho años de cárcel por defraudar 14,5 millones por euros por tributar en paraísos fiscales en lugar de en España.

Con un final en alto, la artista canta: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Bizarrap actuará por primera vez en España en diversas citas del festival Boombastic, en el mes de junio de este año.