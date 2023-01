“Una mierda de vida” en la Barcelona de las mil caras

Existe una Barcelona desconocida incluso para muchos de sus vecinos. Una ciudad que puede llegar a ser muy inhóspita para aquellos que llegan aquí soñando con la capital retratada en Instagram. Es la Barcelona que se deja llevar por los prejuicios y por la hipocresía de organizar conciertos solidarios para exhibir el rostro acogedor mientras a la vez se lo pone muy difícil a los migrantes que vienen. ‘Nadie salva a las rosas’ (Roca editorial), la novela de Youssef El Maimouni que se publica esta semana, retrata esas mil caras de la ciudad, la que sabe ser generosa y la que puede ser muy egoísta.

La protagonista es Rihanna, una joven trans que abandona su Marruecos natal para convertirse en la mujer que es. Pero lejos de conseguirlo acaba siendo asesinada. Es el final a una vida mucho más dura y sórdida de la que podían imaginarse su compañera de piso, Marina, una joven catalana de buena familia, y Yousef, que la conoce desde hace una década porque es una de las chicas a las que ha ayudado en el centro para jóvenes migrantes en el que trabaja.

Una frase del libro retrata la historia de Rihanna: “Una mierda de final para una mierda de vida”. No todas las mierdas de vida acaban con un final de thriller pero la historia de esta chica podría ser la de tantas otras a las que el racismo y la falta de una alternativa laboral acaban abocando a la prostitución. Buscan así sobrevivir aunque a veces sea su sentencia de muerte.

El libro de El Maimouni tiene poco que ver con ‘Las Malas’ (Tusquets), el éxito internacional de Camila Sosa, pero es imposible no encontrar paralelismos entre el Parque Sarmiento de la Córdoba argentina en la que las protagonistas del libro, entre ellas su autora, bajan a los infiernos y los pisos nobles que visitan apellidos de estirpe en los que Rihanna y tantas otras como ella se prostituyen en ciudades como Barcelona.

“¿Dónde está el ascensor social?”, le pregunta su primo a Yousef, el educador social que intenta ayudar a los menores marroquíes que se juegan la vida en los bajos de los camiones que cruzan la frontera en ferrys para llegar a la península. Otros lo hacen en patera y lo que tienen en común todos, ellos y los de otras nacionalidades, es que tras jugarse la vida no tienen nada.

Rihanna salió de su país con el nombre de Zakariaa y en Barcelona consigue reconocerse como una mujer trans que lucha por sobrevivir. Antes pasó por diez ciudades en solo seis meses: Almería, Málaga, Granada, Huelva, Córdoba, Madrid, Bilbao… El juego del gato y el ratón con la policía, la entrada y las huidas de los centros de menores y descubrir que incluso entre los “invisibles” como ella existen jerarquías para ver quién rebusca antes en los cubos de basura. Una historia inventada pero que podría ser la que viven centenares de jóvenes cada día.

En 2009 llega al ‘casal’ del barrio del Raval, sin pasaporte ni ningún documento identificativo, y es allí donde Yousef conocerá a esa chica rebelde que acabará compartiendo piso con Marina, una joven catalana de buena familia. Los dos, tanto Yousef ( o Yusuf, Youssef, Youssefy, Youcef, Yusef, Yousuef, Josef, Jusef, José, Josep, Joseph y otros tantos nombres con los que habitualmente le rebautizan) como Marina, serán los que tras su muerte se encargarán de reconstruir sus diez años compartidos y descubrir quién ha asesinado a su amiga y por qué.

El libro permite recorrer la ciudad también a través de la música de Queen Ifrica, y escuchar a The Roots con su ‘Now or never’, las canciones con las que se identifica el educador social que simboliza esa segunda generación, los hijos de los migrantes que no lo son pero que todavía tienen que combatir las miradas de racismo. Sus conflictos internos, los retos de la paternidad y la visión de cómo es la inserción de los chicos extutelados aportan una mirada muy realista de un personaje fundamental en la trama.

El otro Youssef, el real, el autor del libro, nació en la ciudad marroquí de Ksar el Kbebir y al mes su familia se instaló en Catalunya. Estudió Filología Árabe y mediación de conflictos, la formación que le ha permitido dedicarse a la educación social en proyectos para jóvenes. Una experiencia que impregna la descripción que hace de las dificultades de los migrantes que como Rihanna sueñan con salir de su vida de mierda.