Dos jóvenes denuncian una agresión homófoba en Sant Boi de Llobregat: "Nos llamaron 'maricones de mierda'"

Dos jóvenes de Sant Boi de Llobregat fueron víctimas de una agresión homófoba al salir de una discoteca el sábado de madrugada. Un grupo de unas quince personas les abordó por la calle y la emprendió a puñetazos y patadas contra ellos, según relataron ambos en sendas denuncias presentadas a los Mossos d’Esquadra. "Nos llamaron ‘maricones’ de mierda", explica a eldiario.es una de las víctimas, Quim Almeida, para dejar claro el origen homófobo del ataque.



Este joven de 20 años explica que la agresión ocurrió sobre las 3:00 horas, al salir él y su compañero del bar musical La Masia. "Nos cruzamos con un grupo de unos 15 chicos, de entre 17 y 19 años, que empezaron a increparnos y a insultarnos llamándonos maricones y bujarras", explica. Él y su amigo siguieron andando pero al cabo de 100 metros, prosigue, dos miembros de ese grupo les atacaron. "Me cogieron por el cuello y me tiraron al suelo", explica Almeida, que añade que le propinaron varios puñetazos y patadas. "No sé cuánto tiempo duró", explica.

Tanto este joven como su compañero presentaron denuncias a los Mossos. Fuentes de la policía catalana lo confirman y añaden que podría tratarse de una falta por lesiones leves, más allá de si constituye también un delito de odio. Una vez en comisaría, los Mossos les facilitaron una ambulancia para ir al hospital, de donde Almeida salió con un parte de contusiones en el pómulo derecho -por los puñetazos- y dolor en los brazos y la cadera.

Este joven ha explicado que solo estaban yéndose para casa cuando les abordó ese grupo de agresores. Al no darse muestras de afecto en público con su compañero, supone que el ataque se debe a su estética. También ha explicado Almeida que los agresores se dispersaron cuando vieron que un coche patrulla pasaba por una calle contigua a donde se encontraban.

Desde las Juventudes de ERC, a las que pertenece este joven, han emitido un comunicado en el que rechazan "con rotundidad" la agresión. "