El director de la oficina de Puigdemont viajó a Moscú en 2019 para reunirse con autoridades rusas

El director de la oficina del expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, viajó a Moscú en 2019 para reunirse con autoridades rusas, ex miembros del servicio de inteligencia del Kremlin y "el nieto de un importante espía", según publica este viernes 'The New York Times' citando un informe de la Guardia Civil. Este documento afirma que Alay buscaba el apoyo de Rusia al movimiento independentista. Tanto Alay como Puigdemont han confirmado este viaje, pero afirman al diario neoyorquino que "forma parte de contactos regulares con autoridades extranjeras y periodistas" y niegan que buscaran el apoyo de Moscú.

Alay está siendo investigado por un juzgado de Barcelona en el caso 'Volhov' por una supuesta trama de financiación irregular del procés.

El diario neoyorkino enmarca estos contactos entre el independentismo catalán y Rusia en las interferencias extranjeras del Kremlin, que durante los últimos años ha dado apoyo a movimientos desestabilizadores y de extrema derecha en diferentes países de Europa y Norte América.