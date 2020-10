La epidemia sigue disparada en Catalunya y los ingresos en las UCI crecen un 50% en solo una semana

El ritmo disparado de la epidemia de coronavirus en Catalunya se hace notar desde hace días en los hospitales y ahora, especialmente, en sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El aumento de ingresos que requieren una cama de críticos ha sido del 50% en tan solo una semana.

El aumento de ingresos por COVID-19 dispara las alarmas en los hospitales catalanes: "La situación es muy tensa"

A la espera de que las medidas restrictivas de la actividad social ayuden a frenar la curva –este viernes se cumple una semana desde que se cerraron bares y restaurantes–, la cifra de contagios sigue escalando a diario. En las últimas 24 horas, el Departamento de Salud ha notificado 5.403 nuevos casos y 21 fallecidos por esta enfermedad.

El índice de rebrote sigue disparado –ha pasado de 566,92 a 635,71 puntos en un día– y la tasa de reproducción del virus, el indicador que suele anticipar la evolución de la epidemia, tampoco es favorable. La RT es de 1,46, lejos del 1 que indica que la transmisión puede estar bajo control.

En materia asistencial, la presión aumenta en todos los frentes. Los pacientes de coronavirus ingresados ya son 1.698 y los que están en la UCI, 296. De ahí que los hospitales, sobre todo los de zonas más afectadas, hayan encendido las alarmas y empezado a avanzar fases de sus planes de contingencia para abrir nuevos dispositivos para atender COVID-19 y reprogramar actividad no urgente. En estos momentos, más del 80% de las camas de cuidados intensivos están ya ocupadas y, del total, cerca de un 40% es debido al coronavirus.

A fecha de 19 de octubre, los ingresados por coronavirus en la UCI los últimos siete días eran 179, mientras que una semana antes, eran 119. Un crecimiento del 50%. En cuanto a camas convencionales, el aumento ha sido del 42%, pasando de 769 a 1.094.

No se descarta el toque de queda

La consejera de Salud, Alba Vergés, no ha descartado el toque de queda para atajar los contagios, pero ha apuntado a que si la aplicaran lo harían sin estado de alarma. En declaraciones a TV3, ha dicho que si creen necesaria la medida podrían seguir la vía de la Comunitat Valenciana, que prepara un decreto para aplicarlo por su cuenta.

Ha añadido Vergés que Catalunya se dotó de un decreto ley que permite "poder tomar las medidas necesarias", también en cuanto a la limitación de la movilidad, y que lo que sí hace falta es una autorización judicial. Asimismo, ha apuntado que ahora se analizará el impacto de las medidas de hace una semana y ha hecho un llamamiento a contener la movilidad este fin de semana para evitar más restricciones.

"Haremos una limitación de la movilidad, un toque de queda o lo que sea, sin descartarlo cuando lo creamos necesario", ha afirmado. Ha defendido también que las decisiones tienen que venir de las autoridades de salud pública "y no de una reunión interterritorial donde se diga que debería ser para todos igual, y sin que se aclare la forma jurídica". La consellera ha apuntado también que este toque de queda puede coexistir o no con el cierre de bares y restaurantes: "No vincularía una cosa con la otra y veremos lo que pueda pasar”.