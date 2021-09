La Eurocámara pide investigar si los contactos entre Rusia y el entorno de Puigdemont amenazaron la estabilidad de la UE

El Parlamento Europeo pide investigar los contactos de Rusia con el entorno de Carles Puigdemont. Según una enmienda de los socialistas europeos aprobada este miércoles dentro de un informe sobre las relaciones políticas UE-Rusia, "las recientes revelaciones sobre contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos, incluidos miembros del servicio de seguridad, y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España requieren una investigación en profundidad".

La enmienda se refiere a una información publicada por The New York Times en la que afirmaba que el director de la oficina del expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, viajó a Moscú en 2019 para reunirse con autoridades rusas, ex miembros del servicio de inteligencia del Kremlin y "el nieto de un importante espía". El periódico citaba, entre otras fuentes, los informes aportados en la causa del caso Volhov, donde se afirma que Alay buscaba el apoyo de Rusia al movimiento independentista. Tanto Alay como Puigdemont han confirmado este viaje, pero afirman al diario neoyorquino que "forma parte de contactos regulares con autoridades extranjeras y periodistas" y niegan que buscaran el apoyo de Moscú.

"Aunque las fake news lleven el sello de los servicios de información no dejan de ser pura basura", ha tuiteado Puigdemont: "Es lamentable el descrédito a que algunos arrastran las instituciones europeas en su obsesión nacionalista o por su obcecamiento partidista. La verdad les importa un bledo".

Encara que les fake news portin el segell dels serveis d'informació no deixen de ser pura escombraria. És lamentable el descrèdit a què alguns arrosseguen les institucions europees en la seva obsessió nacionalista o pel seu obcecament partidista. La veritat els importa un rave. — Carles Puigdemont (@KRLS) 15 de septiembre de 2021

Lo que ha aprobado este miércoles el Parlamento Europeo, por 462 votos a favor –populares, socialistas, liberales y parte de la extrema derecha–, 113 votos en contra –La Izquierda, parte de los Verdes y otra parte de la extrema derecha– y 95 abstenciones –grueso de los Verdes– es que esos contactos entre autoridades rusas y el entorno de Puigdemont "requieren una investigación en profundidad" porque "podrían ser un ejemplo más de la injerencia rusa en los Estados miembros y de los constantes intentos de Rusia de explotar cualquier asunto que pueda para promover la desestabilización interna en la UE".

El informe, que se vota este jueves y con toda probabilidad será aprobado, ha sido elaborado por el popular lituano Andrius Kubilius, mientras que la enmienda ha sido propuesta por el socialista croata Tonino Picula.

El Kremlin, por su parte, ha negado estar involucrado en el proceso independentista y ha dicho desconocer los contactos que mantuvo Alay con funcionarios rusos en Moscú.