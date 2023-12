Catalunya impone las primeras multas a municipios que superan el consumo de agua permitido

La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha multado al Ayuntamiento de Begur, en la provincia de Girona, con más de 54.000 euros por haber excedido el consumo de agua pese a las medidas de excepcionalidad por sequía. La sanción, en concreto, hace referencia a los datos del mes septiembre. De la horquilla de entre 10.000 y 50.000 euros por superar la dotación permitida, el ACA impone al consistorio una sanción de 41.800 euros, a los que se suman otros 12.555,66 por los litros que se consumieron de más.

La alcaldesa, Maite Selva, dice que el importe le parece “desproporcionado” y asegura que la cuantía le ha “indignado”. Además, subraya que precisamente el municipio está haciendo los deberes y lamenta que toda la ciudadanía tenga que pagar los excesos de aquellos grandes consumidores que derrochan el agua.

Se trata de las primeras sanciones conocidas en municipios gerundenses que han excedido el consumo de agua permitido durante la sequía. En este caso, referentes al mes de septiembre. La otra multa que se ha dado a conocer ha sido la de de 18.877 euros al Ayuntamiento de Palau-saverdera, en la comarca del Alt Empordà.

Según los datos que periódicamente publica el ACA, en septiembre Begur consumió 356 litros por habitante y día. Son 126 más de aquellos que estaban permitidos (porque en situación de excepcionalidad, el tope se situaba en los 230 por habitante y día).

La alcaldesa, Maite Selva, asegura que el importe de la sanción no sólo le ha sorprendido, sino que le ha “indignado”. “Si fuera una multa mínima de 10.000 euros lo entendería, porque bien deben sancionarnos, pero la veo excesiva”, afirma. Sobre todo, teniendo en cuenta que el ACA ha puesto a menudo a Begur “como ejemplo” de un municipio que está haciendo los deberes, e impulsa acciones para revertir los excesos de consumo de agua.

“Es decir, el director del ACA viene y nos felicita por todo lo que estamos haciendo, y después te llega una sanción de este tipo, que no sabes el por qué del importe”, critica Selva. La alcaldesa ya avanza, de hecho, que el Ayuntamiento presentará alegaciones a la multa, diciendo que no está de acuerdo con esta cantidad, pidiendo “cuál es el grado de culpabilidad del consistorio” y dejando patentes todas aquellas acciones que se han impulsado en los últimos meses para paliar la sequía.

“Todo es un despropósito”

Maite Selva lamenta que tenga que ser todo el pueblo quien pague la multa, y que la sanción no pueda repercutirse directamente en aquellos grandes consumidores que sí han desperdiciado agua. Además, la alcaldesa de Begur también recuerda que parte del exceso de consumo proviene de los escapes que hay en la red –el municipio tiene hasta 52 urbanizaciones– y que, precisamente, el consistorio está arreglando con recursos propios.

“Pero está claro, si por el otro lado van interponiendo estas sanciones, que no sabemos si serán mensuales o no, evidentemente no podremos invertir”, critica Selva. “Todo es un despropósito; y además, teniendo en cuenta que recibimos cero ayudas”, dice la alcaldesa. “Estamos haciendo mil cosas para frenar los consumos de agua: yo no digo que nos premien, pero es indignante que nos castiguen así con unas sanciones tan elevadas”, concluye Selva.

Precisamente, el pasado viernes la Comisión Municipal de Sequía del municipio se reunió ante la entrada en preemergencia y acordó sacar adelante diversas medidas, que se añaden a las que ya se han venido haciendo hasta ahora. Entre ellas está reducir la presión del agua en todo el municipio, estudiar subir el tercer tramo del recibo para que quienes más gastan también paguen más, llevar adelante una nueva ordenanza de ahorro y llevar a cabo reparaciones en la red (al sector oeste del núcleo y en Sa Roda-les Arenes).

Begur, de hecho, es un municipio que instaló contadores inteligentes en todos los hogares y empresas para monitorizar el consumo de agua semana a semana. Gracias a ello, detectó consumos estratosféricos –correspondientes a 150, 200 o 300 personas en una sola vivienda– sobre todo por riego de jardines. El consistorio ya ha interpuesto unas setenta multas a grandes consumidores.