Iceta defiende que la mesa de diálogo solo se reúna cuando haya acuerdos

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha valorado que la mesa de diálogo entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno central solo debe reunirse cuando haya acuerdos de “suficiente calado”, y ha alertado de que en caso contrario se pueden generar expectativas que no se cumplan.

Las palabras de Iceta llegan después de que tanto Junts como el PSC reclamaran pasos a Aragonès sobre el diálogo, si bien en sentidos opuestos. El líder de la oposición, Salvador Illa, advirtió al president de que su “credibilidad” corre el riesgo de quedar “irremediablemente dañada” si no activa la mesa de partidos catalanes que pactaron los socialistas y ERC en el marco de la investidura de Pedro Sánchez. Por su lado, Junts elevó el tono contra Aragonès y le exigió justificar por qué mantiene la mesa de diálogo con el Gobierno central, la principal apuesta de los republicanos para superar el conflicto político tras el proceso soberanista y que los de Puigdemont ven con escepticismo.

En una entrevista en RAC-1, Iceta ha frenado las prisas de Aragonès para reunir de nuevo la mesa, cuyo último encuentro fue el pasado mes de septiembre. El ministro ha alertado de que no es bueno crear expectativas “que con casi toda seguridad después se estropearán”, y ha remarcado que el hecho de que no se estén celebrando reuniones públicas “no quiere decir que no haya diálogo”.

La mesa entre ejecutivos, ha recalcado Iceta, es “solo una parte” del diálogo. “No desmerecería el esfuerzo de diálogo en todos los terrenos debido a que la mesa no se haya vuelto a reunir”, ha insistido. El ministro ha rechazado poner una fecha para la próxima reunión y ha remarcado que poner “prisas” a veces “en lugar de ayudar perjudica”.

A juicio de Iceta, deben ser ambos gobiernos los que decidan que ya hay “temas suficientes y suficientemente acordados” para reanudar la mesa y reunirla “una vez llegados a un momento de maduración que valga la pena formalizar”. “El objetivo no es que se reúna la mesa sino que el diálogo avance”, ha apostillado.

Acuerdo por los Juegos

Por otro lado, Iceta ha pedido que la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en el Pirineo catalán y aragonés sea acordada, unitaria y solvente y no un “espacio de enfrentamientos”, además de recordar que debe gestionarla y liderarla el Comité Olímpico Español (COE). Iceta ha confiado en que los políticos “hablen lo justo” públicamente de los temas relativos a la candidatura y que la dejen en manos de las autoridades deportivas.

Para Iceta, la reunión convocada por el COE con las administraciones involucradas en el proyecto el próximo 25 de abril es una gran oportunidad, y prefiere abordarla “en clave de posibilidades y no de conflictos”. Preguntado por si ve posible una candidatura sin Aragón, ha respondido que no hará valoraciones al respecto y que al Comité Olímpico Internacional (COI) ya se le ha comunicado una candidatura conjunta con Catalunya, que según él ha tenido muy buena acogida, por lo que “ruidos como este no funcionan”