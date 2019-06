El incendio de la Ribera d'Ebre sigue fuera de control en pleno pico de calor tras quemar más de 5.000 hectáreas

Día clave para combatir el incendio de la Ribera d'Ebre, que ha calcinado ya más de 5.000 hectáreas desde que se iniciara el pasado miércoles al mediodía. Los Bomberos se enfrentan a su "peor" jornada debido a las altas temperaturas, que este viernes tocarán techo según las previsiones, y al aumento del viento. Pero a la vez aseguran que sus objetivos se están cumpliendo para atacar el flanco por el que con más peligro avanzan las llamas.

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha informado a primera hora de la mañana que el fuego sigue activo y fuera de control y que no hay previsión de que puedan tenerlo estabilizado este viernes. Aun así, se ha mostrado optimista respecto a los trabajos de este viernes de los casi 400 efectivos desplegados en la zona. "Aunque no está estabilizado, en estos momentos ya no hay frentes activos potentes", recogen los Bomberos de la Generalitat en un comunicado.

El jefe del operativo, Antonio Ramos, ha detallado que durante toda la noche los bomberos se han empleado para fijar "puntos de emplazamiento" en el flanco derecho del incendio, consistentes en crear zonas "seguras" para que puedan acceder a las llamas, puesto que la orografía de la zona es muy abrupta. Este flanco es el que avanza con más virulencia y amenaza con quemar una gran extensión forestal. Desde el inicio del incendio, desde la Generalitat alertaron que el incendio tenía un potencial de quemar hasta 20.000 hectáreas, lo que supondría la peor devastación por un fuego en Catalunya desde 1994.

Con todo, por ahora según las últimas estimaciones de los Agentes Rurales el terreno quemado es de 5.100 hectáreas, una extensión inferior a la que dio el propio conseller de Interior este jueves por la tarde, cuando habló de 6.500 hectáreas. Los municipios afectados de momento por el incendio son la Torre de l'Espanyol, Vinebre, Flix, la Palma d'Ebre, Maials y Bovera. En estos dos últimos pueblos se declaró el confinamiento de su población, pero este ya se ha levantado.

La ola de calor llega este viernes a su punto máximo en Catalunya con temperaturas que, en la zona de la Ribera d'Ebre, podría superar los 40 grados. Para evitar nuevos conatos de incendio en otros puntos del territorio, el president de la Generalitat, Quim Torra, anunció el jueves medidas extraordinarias como la prohibición de la siega a los agricultores de toda Catalunya hasta el sábado y el cierre de los accesos a seis zonas montañosas especialmente secas: Montsec, Montsant, Port de Tortosa, Montserrat, Gavarres y Cadiretes.

El incendio se originó este miércoles en la Torre de l'Espanyol debido al mal almacenamiento en una granja de estiércol de gallina, que entró en combustión espontánea debido a las altas temperaturas. El Cuerpo de Agentes Rurales, encargado de la investigación, constató que, pese a cumplir la normativa, la gestión del almacenaje no fue la correcta, y ha puesto el caso en manos de los juzgados para que acaben de aclarar si ha habido negligencia por parte del propietario.

En cuanto al tráfico en la zona, los Mossos d'Esquadra mantienen cortadas cinco carreteras: la C-12 (de Maials y Flix), la T-703 (en la Palma d’Ebre), la C-233 (entre Bovera y Flix), la T-714 (Torre de l’Espanyol) y la T-2237 (entre Vinebre y la Palma d’Ebre).