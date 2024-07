El juez Aguirre acelera el caso de la trama rusa y envía a Puigdemont al Supremo

Desactivado el Tsunami, queda la trama rusa. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha rechazado aplicar la amnistía a los investigados por la supuesta injerencia del Kremlin en el procés y ha decidido pedir al Tribunal Supremo que impute a Carles Puigdemont.

La decisión de Aguirre supone un acelerón a un caso cuyos principales indicios se conocen desde el 2020. Hace solo dos semanas, el juez ya anunció su intención de enviar a Puigdemont al Supremo por su condición de aforado ante el Alto Tribunal, pero indicó que lo haría “una vez finalizada la parte esencial de la instrucción” de la nueva pieza separada que abrió el 21 de junio.

En estas dos semanas no solo no ha habido grandes avances en la instrucción de la causa (el resto de investigados, como Artur Mas, no han sido ni citados). Más bien se ha producido un aluvión de recursos ante la Audiencia de Barcelona contra la decisión del juez de reactivar la trama rusa. El magistrado no ha esperado a la resolución de los recursos y ha proseguido con su intento de dejar a Puigdemont fuera de la amnistía.

Las defensas pedían anular la reactivación de la trama rusa de hace dos semanas porque consideran que el juez desoyó la orden de la Audiencia de Barcelona para cerrar la fase de instrucción. El propio magistrado reconoció que seguir investigando en una nueva pieza la supuesta injerencia rusa era una “solución alternativa” a la orden de sus superiores que abocaba el caso al sobreseimiento.

No se detallan en la exposición razonada que el juez Aguirre ha mandado al Supremo para solicitar la imputación de Puigdemont nuevos indicios que los ya conocidos en la causa desde hace años y que el instructor reiteró hace dos semanas: las tres reuniones de octubre de 2017 que colaboradores de Puigdemont mantuvieron con supuestos emisarios rusos traídos por el exdirigente de CDC Víctor Terradellas, a quienes se escuchó pero no se dio credibilidad desde la Generalitat, según sus interlocutores independentistas.

Sí explica el juez su rechazo a la amnistía para Puigdemont y los otros 12 investigados del caso. Según Aguirre, la supuesta injerencia rusa provocó una “una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial”, que es precisamente la exclusión que marca la ley de amnistía para el delito de traición.