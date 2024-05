Junts y ERC se lanzan a la campaña europea sin resolver los pactos para el nuevo Govern

Desde que Pere Aragonès anunciara el fin de la legislatura, hace dos meses, Catalunya ha vivido en campaña electoral permanente. Pero aún tendrá que hacer un último esfuerzo de dos semanas más. Casi sin tiempo para respirar desde las autonómicas del 12 de mayo, este jueves los partidos catalanes han vuelto a lanzarse a la carrera hacia el Parlamento Europea que, con permiso de las cada vez más importantes cuestiones comunitarias, en este territorio tiene cierto sabor a reválida.

El resultado de las elecciones al Parlament europeo fue histórico porque el independentismo perdió la mayoría por primera vez desde el inicio del procés. Pero el ganador, Salvador Illa, necesitará llegar a pactos, bien con la derecha o bien con el independentismo, para evitar una repetición electoral. Pero el clima que se ha impuesto entre los partidos es que todas las pistas sobre las posibles alianzas comenzarán a descubrirse a partir del día 9 de junio, cuando los votos europeos ya estén dentro de las urnas, y no antes.

ERC ha elegido Badalona para su primer acto, donde han ondeado banderas catalanas, vascas y gallegas que recordaban que los republicanos acuden a Bruselas bajo la coalición Ahora Repúblicas, junto a EH Bildu, BNG y Ara Més. “Me preguntan que por qué voy con ERC después del batacazo. Pues porque sí”, ha resumido Tomàs Molina, conocido hombre del tiempo en TV3 y fichaje de la formación para estas elecciones europeas como número dos catalán de Diana Riba (cuarto en la lista).

La formación ha asegurado que tiene como objetivo “volver a ganar la confianza” del electorado después de unos resultados que han hecho daño en el partido, no solo por los malos números, sino porque les obligan a elegir entre apoyar a Salvador Illa o correr el riesgo de un a repetición electoral.

“Si bien el momento que estamos atravesando es complejo, también somos muy conscientes de quiénes somos y de dónde venimos. Y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos después de 93 años de combate al fascismo, trabajando por nuestra lengua y siendo conscientes de que ERC no ese rinde nunca”, ha expresado la cabeza de lista, Diana Riba.

Los republicanos confían en que las elecciones europeas puedan quedar aparte del ciclo aciago que han completado en municipales, generales y autonómicas, debido a que el voto europeo ha sido históricamente más favorable para las formaciones diferentes a PP y PSOE.

El hecho de que Carles Puigdemont haya descartado seguir en la Eurocámara, junto con una candidatura que puede venir aupada por dos marcas en auge, como EH Bildu y, sobre todo, BNG, supone un bálsamo para los de Oriol Junqueras.

Pase lo que pase en las elecciones europeas, solo un día después de la votación, el lunes 10 de junio, el Parlament se constituirá y los grupos deberán elegir tanto al nuevo presidente de la institución como la composición de los siete miembros de la mesa. Y eso significa que todos los juegos de alianzas deberán de negociarse en plena campaña electoral, lo que supondrá un plus de secretismo.

Carles Puigdemont no es ajeno a estas cuestiones pues, pese a la carambola que supondría, sigue sosteniendo que él ve opciones para lograr su investidura. Este jueves el expresident ha intervenido por videconferencia en el arranque de la campaña de su hasta ahora número dos, Toni Comín, con un mensaje que trataba de vincular las instituciones europeas con el procés, bajo el recuerdo de que los tribunales de fuera de España han rechazado con frecuencias las reclamaciones de los tribunales españoles en casos contra independentistas.

“Lo que hemos hecho durante estos años no ha sido poco”, ha asegurado Puigdemont, que como ya hizo en la campaña catalana ha vuelto a cargar contra PP y PSOE por querer “españolizar” las elecciones. “Dicen que todo va de Madrid, pues no señor. No todos los caminos llevan a Madrid, más bien lo que queremos es que nos lleven a esa Europa donde siempre hemos encontrado la libertad”, ha asegurado.

En la misma línea ha centrado su discurso Toni Comín, que ha asegurado que Junts ganó en el terreno judicial gracias a su “exilio en Europa”. “Les ganamos en Alemania, en Bélgica, en Italia, en Luxemburgo… una y otra vez. Y mientras nosotros íbamos ganando, el PSOE de Pedro Sánchez acompañaba de manera vergonzosa la deriva represora del Estado”, ha asegurado el cabeza de lista.