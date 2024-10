Lanzan pintura roja a la periodista Pilar Rahola por su “complicidad con el genocidio en Palestina”

Un grupo de personas lanzó pintura roja a la periodista Pilar Rahola en la noche de este martes antes de que la articulista diera una conferencia en el municipio de La Garriga (Barcelona). Según la entidad comunista Horitzó Socialista, que ha difundido una imagen de los hechos, con esta acción se pretende denunciar la “complicidad con el genocidio en Palestina” de Rahola, quien ha tildado de “fascistas” a sus atacantes.

“Sé lo que es el fascismo. Mi familia sufrió la violencia del fascismo de derechas y de izquierdas. No me callarán nunca. Soy una ciudadana libre de un país libre”, ha expresado Rahola en X. La periodista había acudido a La Garriga para dar la conferencia inaugural de la Fundación Universitaria Martí L'Humà, que ha podido celebrarse después del ataque una vez Rahola se ha limpiado de pintura roja.

“Hoy tampoco lo han conseguido, me he quedado y he dado la conferencia. Ante la intolerancia, la palabra libre”, ha ahondado la articulista, conocida por su defensa de Israel en la guerra en Gaza y en el conflicto en Oriente Próximo.