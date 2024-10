Morad ya puede volver al barrio: el juez pone fin a su destierro de La Florida al archivar el caso

Morad ya puede volver a su barrio. El juzgado de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que impuso al rapero la inusual orden de alejamiento del barrio de La Florida ha dejado sin efecto la medida cautelar al archivar el caso en el que el artista permanecía investigado por desórdenes públicos y atentado a los agentes de la autoridad.

Tal y como ha adelantado El Periódico, el juez, con el visto bueno de la Fiscalía, ha archivado el caso abierto hace dos años por unos altercados en el barrio de La Florida. Morad fue detenido por, presuntamente, haber pagado a un grupo de jóvenes para que quemaran contenedores, después de una discusión con agentes de la Guardia Urbana de L'Hospitalet. El juez ha concluido que no hay suficientes indicios para sostener la denuncia policial.

El barrio de La Florida es donde creció el rapero y es el escenario de la mayoría de sus videoclips, como el que estaba grabando cuando ocurrieron los hechos por los que ha acabó arrestado. El cantante, el artista de España que más escuchas acumula en Spotify, ha celebrado el archivo del caso con una canción, ‘No me duele’, publicada esta medianoche. Su videoclip, que en 12 horas ya acumula 140.000 visualizaciones en Youtube, está grabado en los bloques de La Florida donde se crio y a los que ahora la Justicia le ha permitido volver.

“No tengo que insistir en noticias de gente que solamente van a querer hacerme daño”, explicó el rapero en una publicación en 2022 tras la orden cautelar que ha quedado sin efecto. “Daño personalmente no me hace, pero me duele que intentéis hacer creer a los niños cosas que no son buenas porque solo les hacéis pensar que vuestro odio es verdadero”, agregó. “Pronto se dejará claro todo esto porque callar no sirve con gente con maldad”, concluyó.

Morad acumula varias causas judiciales. Fue absuelto en marzo de 2022 tras ser acusado de un intento de robo con fuerza en un domicilio de Barcelona el febrero del 2018. En varias ocasiones ha sido detenido por no responder a citaciones judiciales por delitos contra la seguridad del tráfico y otras veces por conducir sin carnet.

En febrero de este año, el artista aceptó una pena de dos años de cárcel por otra causa. Morad admitió que instó a una multitud a lanzar piedras contra los policías que, ante las quejas de los vecinos, acudieron en 2021 al barrio de la Florida de L'Hospitalet de Llobregat mientras grababa, sin permiso, un vídeo musical con un dron. Dos meses después tuvo que ingresar unas semanas en prisión tras otra condena de seis meses por un delito de tráfico.