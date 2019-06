Ada Colau justifica en los "vetos cruzados" entre PSC y ERC su decisión de presentarse a la investidura para alcaldesa

La alcaldesa en funciones de Barcelona, Ada Colau, ha confirmado este sábado que se presentará como candidata en el pleno municipal de investidura del próximo 15 de junio. "Somos la única fuerza que puede liderar un gobierno progresista", ha asegurado Colau después de que las bases de Barcelona en Comú votasen a favor de que la política intente revalidar su mandato.

Colau ha justificado esta decisión en los "vetos cruzados" entre el PSC y ERC que, ha explicado, se ha topado durante las dos semanas posteriores a las elecciones del 26 de mayo. "Todos deberían salir de su zona de confort", ha repetido. El mensaje que reiterado durante su intervención la alcaldesa en funciones es que "Barcelona necesita la superación de la política de bloques" y conseguir un "gobierno de izquierdas y progresista que dé continuidad a políticas valientes".

La candidata ha argumentado que da este paso porque, tras las conversaciones con socialistas y republicanos en las que "no hemos hablado sobre quién debería ser alcalde", ha concluido que "somos la única fuerza que puede liderar esta propuesta". También ha subrayado que "no hemos negociado con ninguna fuerza de derechas ni con el señor Valls", en referencia al ofrecimiento del político francés de apoyar su investidura sin contrapartidas para excluir a ERC de la ecuación. Con todo, Colau ha dicho que "queda una semana para el Pleno y no damos nada por imposible. Queda mucho por hablar. Y estamos convencidas de que un acuerdo de izquierda es posible".