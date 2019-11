Los CDR detenidos hablaban de "blindar comunicaciones" entre Gandalf y Lisa, en referencia a Torra y Puigdemont

Las comunicaciones intervenidas por la Guardia Civil a los CDR encarcelados por terrorismo incluyen un supuesto plan para "blindar vías de comunicación seguras" entre dos personas a las que se refieren como Gandalf y Lisa. Los investigadores, del análisis de esa y otras comunicaciones, infieren de que se refieren al president de la Generalitat, Quim Torra, y a su antecesor, Carles Puigdemont, respectivamente.

El juez Manuel García Castellón otorga a Jolís (38 años) un papel "clave" en la organización y que "se encargaría del aseguramiento de las comunicaciones". El 8 de octubre de 2018 le dice a Xavier Buigas, otro de los investigados. "Correcto. Entonces estoy trabajando con ellos para blindarles comunicaciones y asegurarles una comunicación también con Gandalf, que Gandalf es el que está aquí, el que ya sabes quién es ¿verdad? (se infiere que hablan de Joaquim Torra)", recoge un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Jolís se refiere a la reunión "clandestina", según el instituto armado, que varios miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), como se refiere el sumario al grupo desarticulado, mantuvieron con una hermana de Puigdemont el 15 de septiembre de 2018. "Entonces, seguramente esta semana no, la que viene... Con todo esto hicimos un operativo con emisoras, con SIMs, con cacahuetes para que me entiendas y con transportes públicos e hicimos, con avanzadillas y coches por detrás para vigilancia, una reunión móvil dentro de un vehículo con ella (con la hermana de Lisa). Y pasé lo que había que pasar, con cuatro o cinco cosas que si nos enganchaban no lo pudieran encontrar y ahora haremos lo mismo con Gandalf".

Y sigue: "Con Gandalf contactamos a través de Juliá con el hijo y el hijo lo que hará es gestionar una reunión parecida. Digo parecida porque como tiene el servicio de seguridad, que no lo puede dejar, tendremos que hacer un (ininteligible)... ¿Con qué finalidad? La finalidad es blindar unas vías de comunicación seguras, ¿con quién? entre Lisa y Gandalf, obviamente entre ellos y sus familiares, pero también entre ellos y yo... Cuando digo yo, me refiero al equipo (...)".

Un poco más adelante, asegura que "ellos", sin especificar a quién se refiere, saben que todo lo que ha descrito lo realiza fuera de la actividad del CDR. "Ellos saben que lo hacemos fuera del CDR, se lo dejé bien claro. Nosotros que estamos haciendo esto no somos CDR, aunque nos veas alguna vez en algún acto, no te diré que no, pero el equipo este de respuesta táctica está fuera. Entonces, dicho esto, lo bueno es que de la misma forma que tú te jugarás del culo, o los dos nos jugaremos el culo, con alguien que no conocemos, esta gente tiene que saber que si quiere la colaboración del equipo, sí o sí, tiene que haber un contacto cara a cara".