La CUP mantiene su abstención y frustra la investidura de Jordi Turull

Jordi Turull no será investido president de la Generalitat este jueves. La CUP ha comunicado que sus cuatro diputados mantendrán la abstención prevista para la investidura. Ni el cambio de candidato ni la cita de Turull este viernes en el Supremo, que podría terminar con su reingreso en prisión, han variado el posicionamiento de los cupaires.

Los cuatro votos de la CUP eran indispensables para que Turull lograra ser investido este jueves por la tarde. El exconseller de Presidència necesita 68 apoyos en la primera votación y JxCat y ERC suman 66 escaños, que a la práctica son 64 ya que Carles Puigdemont y Toni Comín no pueden votar al vivir en el extranjero. El presidente del Parlament, Roger Torrent, mantiene el pleno para esta tarde pese al revés de la CUP, han informado fuentes parlamentarias.

En un comunicado, la CUP ha lamentado que JxCat y ERC hayan forzado el pleno de investidura a raíz de la citación judicial de este viernes de Turull y otros cinco diputados. "No podemos condicionar nuestra acción política a la acción represiva del Estado", han indicado los asamblearios en un comunicado, en el que piden al resto de fuerzas independentistas "coordinar la acción antirepresiva para que nos haga más fuertes políticamente" en vez de "hacer política a golpe de citación del juez Llarena".

Los anticapitalistas venían insistiendo en que su prioridad no era el nombre del candidato sino un programa de gobierno basado en la desobediencia y la implantación de la república catalana, algo que no veían en el acuerdo de JxCat y ERC. No obstante, el desafío que suponía la investidura de Turull con su posterior cita ante el Supremo generó debate entre los cupaires.

El portavoz del secretariado nacional de la CUP, Lluc Salellas, criticó este miércoles por la noche la decisión de Roger Torrent de convocar un pleno para este jueves. Salellas afeó a JxCat y ERC de haber acordado el pleno de investidura de Turull "de manera unilateral y sin el apoyo de la CUP".

Pese a las críticas, la CUP trasladó en la noche de este miércoles a su militancia la decisión final, que se ha consumado en la reunión conjunta de este jueves del Consejo Político y el Grupo de Acción Parlamentaria (GAP), el máximo órgano de decisión cupaire. JxCat y ERC han ofrecido a la CUP la posibilidad de liderar el denominado "proceso constituyente" que culminaría el año 2022 con una multiconsulta, aunque los anticapitalistas se han mostrado escépticos.

"La propuesta de programa de gobierno de JxCat y ERC no avanza en la construcción de medidas republicanas ni sociales", abunda la CUP en su comunicado. Está por ver ahora si Turull tiende la mano a la CUP para la segunda votación con una propuesta para volver a la desobediencia o si, por contra, prioriza su estrategia de defensa en su discurso, que pronunciará esta misma tarde. En este caso, debería enfatizar que la actuación de la legislatura discurrirá en el marco constitucional y no se volverá a la vía unilateral, tal y como aseveró ante el juez para salir de la cárcel.