La CUP no decidirá hasta este jueves si apoya la investidura de Turull

La CUP no decidirá hasta este jueves si apoya la investidura de Jordi Turull. El portavoz del secretariado nacional de la CUP, Lluc Salellas, ha explicado entre críticas a JxCat y ERC que la propuesta de Turull se someterá a un debate entre las bases. El Consejo Político cupaire emitirá el veredicto tras una reunión este jueves a las 15:00h, esto es, dos horas antes de la hora en la que está convocado el pleno. La presión sobre la CUP por parte de los otros dos partido independentistas vuelve a ser máximo, como ya ocurrió en 2015 con ocasión de la investidura fracasada de Artur Mas. Vuelve el #pressingCUP.

Ha sido una tarde noche de infarto, una más en la política catalana. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado pasadas las 21:30h. el pleno de investidura de Jordi Turull para este jueves a las 17:00h. La rapidez tras tres meses de bloqueo respondía a la comparecencia que Turull y otros cinco diputados de JxCat y ERC tienen este viernes ante el Tribunal Supremo.

El juez Pablo Llarena les ha citado para este viernes a las 10:30h. para someterles a una vistilla sobre su situación personal, en la que la Fiscalía y la acusación popular de VOX podrían pedir que Turull y el resto de diputados vuelvan a ingresar en la cárcel. Además, el juez notificará los autos de procesamiento para los miembros de la cúpula del procés.

Los cuatro votos de la CUP son indispensables para que Turull logre ser investido en primera votación, en la que el candidato precisa de 68 para conseguir la presidencia: JxCat y ERC suman 66 escaños, que a la práctica son 64 pues Carles Puigdemont y Toni Comín no pueden votar al vivir en el extranjero.

Salellas ha criticado a JxCat y ERC por haber convocado el pleno "de manera unilateral y sin el apoyo de la CUP", y ha vuelto a insistir en que si los dos partidos independentistas desobedecen tendrán su apoyo, algo que no está ni muchos asegurado a esta hora de la noche. "El candidato que tiene los 4 votos de la CUP a favor sigue siendo Carles Puigdemont", ha enfatizado Salellas.

El portavoz de los cupaires no ha escondido su malestar por la precipitación con la que JxCat y ERC, a remolque de la citación del Supremo, han convocado el pleno para investir a Turull. Asimismo, los anticapitalistas vienen insistiendo en que su prioridad no es el candidato sino un programa de gobierno que desobedezca e implante la república catalana, algo que no ven en el acuerdo de JxCat y ERC. No obstante, el desafío que supone la investidura de un president y su posterior cita ante la Justicia genera debate interno entre los cupaires. El desenlace, este jueves antes de las 17:00h.