JxCat anuncia que se querellará contra el juez Llarena si no permite que Sànchez sea investido

La defensa de Jordi Sànchez ha formalizado este lunes la petición al magistrado del Tribunal Supremo para que el candidato a la investidura catalana pueda acudir al pleno. Pero su formación, Junts per Catalunya, ha ido más lejos anunciando que promoverá una querella contra el juez Llarena si finalmente no permite que Sànchez asista a su sesión de investidura y, por tanto, le impide convertirse en president de la Generalitat.

"Nos sumamos y aplaudimos la petición de libertad que ha presentado el abogado de Jordi Sànchez y, en el supuesto de que el juez intente pervertir la lógica parlamentaria, promoveremos esta querella", ha explicado el portavoz de JxCat, Eduard Pujol. A su entender, la negativa del juez a permitir la investidura del expresidente de la ANC podría ser constitutivo de un delito de prevaricación, algo que ya han señalado expertos como el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo.

Con todo, desde la formación consideran "poco probable" que esto pase, ya que "rige el Estado de Derecho". Pujol ha asegurado por esa razón que no están pensando en planes alternativos a la investidura de Jordi Sànchez, ya que en su opinión "los jueces deben impartir justicia pero no pueden decidir quien puede o no puede ser presidente de un país". De la misma forma el portavoz ha reclamado a todas las fuerzas políticas y sociales a "normalizar la petición de libertad para Sànchez".

JxCat también ha promovido una petición desde la Mesa para que sea el propio Parlament quien reclamen la libertad del candidato a la investidura. La Mesa, sin embargo, ha optado por reclamar un informe a los letrados para saber si la Cámara puede hacerlo.

Agraït per la confiança. Si el Parlament m'elegeix president, que ningú dubti que treballaré per al conjunt de la ciutadania, per la llibertat i la democràcia. I ho faré amb la dignitat que la societat catalana sempre ha mostrat. Llum als ulls i força al braç! pic.twitter.com/cTyP1QbJoK — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 6 de marzo de 2018

La defensa de Jordi Sànchez ha registrado este martes dos recursos, uno para el Supremo y otro para el Constitucional, reclamando su inmediata puesta en libertad. En un escrito, el candidato vuelve a aparcar la vía unilateral y destaca su voluntad y la del grupo parlamentario de JxCat de "respetar las decisiones del Tribunal Constitucional aunque no se comparta su contenido". Sànchez fue propuesto este lunes como candidato a la presidencia de la Generalitat tras la ronda de contactos del presidente del Parlament.