Roger Torrent mantiene el pleno de investidura de Turull de este sábado tras su encarcelamiento

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha mantenido el segundo pleno de investidura de Turull previsto para este sábado a las 11:30h. tras el encarcelamiento este viernes del candidato a president por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, han informado fuentes de la presidencia de la Cámara.

La oposición en bloque había reclamado a Torrent la suspensión del pleno. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas; el jefe de filas del PSC, Miquel Iceta; y el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, han reclamado a Torrent la suspensión del pleno y la apertura de una nueva ronda de consultas el próximo lunes para designar un nuevo candidato. Desde los 'comuns', su líder, Xavier Domènech, también ha considerado que "lamentablemente" no se daban las condiciones para celebrar el pleno debido al encarcelamiento de Turull.

Por contra, el candidato, a través de su abogado, Jordi Pina, había pedido que se mantuviera el pleno de investidura y que los parlamentarios le votaran para ser investido como president de la Generalitat por razones de "dignidad" ante la "injusticia" de su encarcelamiento.

Pablo Llarena ha acordado este viernes prisión incondicional para el candidato a la presidencia del Govern, Jordi Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, por rebelión a petición de la Fiscalía y de la acusación popular de Vox.

Turull no logró la mayoría absoluta necesaria el pasado jueves para ser investido en primera votación, y este sábado debía someterse al segundo debate de investidura, en el que para convertirse en president le bastaba con tener más votos a favor que en contra. No obstante, al no renunciar al acta Carles Puigdemont y Toni Comín, Turull tenía pocas posibilidades de ser investido, pues, si la CUP repetía su abstención, hubiese logrado 64 votos a favor por 65 en contra.

Al haberse producido la primera votación de investidura, aunque fallida, han empezado a contar los dos meses tras los que, si no se ha votado a un nuevo president, se activará la convocatoria automática de nuevas elecciones.