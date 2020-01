Torra arremete contra Torrent después de la retirada de su escaño y JxCat rechaza participar en las votaciones

La retirada del acta de diputado al president de la Generalitat, Quim Torra, ha llevado a la enésima crisis entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC. Tal vez la definitiva. El president de la Generalitat, Quim Torra (JxCat), ha cargado contra el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, después de que este le anunciara que no contaría su voto, acatando la decisión de la Junta Electoral que esta mañana el secretario general de la Cámara ha ordenado cumplir. "Cuando las instituciones democráticas no defienden la voluntad democrática, se degradan", ha afeado Torra a Torrent.

El president ha pedido el turno de palabra en el pleno después de que Torrent comunicara la retirada de su escaño. El president del Parlament ha justificado que no se contabilice el voto de Torra para "garantizar la eficacia de las decisiones que tome el Parlament". Ha señalado que los fallos de la Junta Electoral Central y del Tribunal Supremo son "injustificables", pero ha defendido que tiene que proteger al conjunto del Parlament de Catalunya de la "parálisis" en la que se entraría si se contara el voto del president.

Torra ha replicado a Torrent de inmediato. "Lo que pone en peligro la institución parlamentaria es la retirada de mi condición de diputado", ha sostenido el president, que ha denunciado que los tribunales y la Junta Electoral han llevado a cabo una inhabilitación "ilegal" que vulnera sus derechos. Por ello ha pedido a Torrent que le mantenga como diputado desobedeciendo a los tribunales. "Soy diputado y president, y solo el pleno del Parlament puede cambiar esto", ha dicho. "Ningún secretario general tiene las competencias para cambiarlo y pido al presidente Torrent que garantice mis derechos como diputado", ha pronunciado Torra desde el atril.

Al acabar, los consellers y diputados de JxCat se han levantado y han aplaudido la intervención del president de la Generalitat, mientras que tanto el grupo republicano como los consellers de ERC han permanecido sentados y sin aplaudir. La fotografía ha reflejado gráficamente una mayoría de gobierno dividida en dos grupos por el choque.

La intervención del presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha intentado contener la crisis abierta entre los republicanos y JxCat. Sabrià ha defendido la retirada del escaño de Torra para evitar "desobediencias simbólicas". La respuesta a una "situación injusta", ha argumentado Sabrià, no debe pasar por "entregar el Parlament" ni llevar a la Cámara a una desobediencia "sin efectos reales". "O colapso de las instituciones o protección del Parlament", ha zanjado Sabrià, que se ha dirigido directamente a Torra para concluir su intervención: "No somos sus rivales, somos sus aliados".

JxCat ha subido la apuesta contra Torrent y le ha pedido suspender el pleno hasta hallar una "solución" para el voto de Torra, algo que el presidente del Parlament no ha atendido. "Si el president Torra no puede votar, nosotros no votaremos", ha avisado el portavoz de JxCat, Albert Batet. Y así ha sido. La ausencia de los posconvergentes ha impedido que se aprobara el presupuesto del Parlament y el del Síndic de Greuges para 2020, ya que la oposición ha reunido más votos para tumbarlos. Sí han aprobado las cuentas de la Sindicatura de Comptes y del Consell de Garànties Estatutàries (CGE).

Tensión con Ciudadanos

No ha sido la única intervención que he llevado la tensión al hemiciclo. La líder de Ciudadanos, Lorena Roldán. La diputada ha cargado contra Torra, a quien ha llamado "delincuente", momento en el que Torrent le ha recordado que no se permiten los insultos entre diputados. Roldán, por su parte, ha argumentando que Torra está condenado por un delito, por lo cual es "un delincuente con todas las letras". En ese momento y mientras Torrent llamaba al orden, un nutrido grupo de diputados de Ciudadanos se ha puesto en pie y ha coreado "delincuente, delincuente" hacia Torra, lo que ha hecho que el presidente de la Cámara optara por suspender el pleno.

"Váyase si le queda un poco de dignidad", ha espetado a Torra la líder de Cs para finalizar la intervención. El resto de la oposición, salvo la CUP, también ha pedido elecciones anticipadas. El jefe de filas del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que la única forma de superar la "profunda división" en el seno del Govern es convocar elecciones, una decisión que solo compete a Torra, ha subrayado. "Usted valorará si quiere aprovechar la oportunidad para el momento del diálogo abierto", ha dicho Iceta a Torra, antes de reafirmar que su partido le sigue reconociendo como president.

La líder de los 'comuns' en el Parlament, Jéssica Albiach, ha constatado que la legislatura catalana "está agonizando" y ha pedido a Torra que acabe "con dignidad" su mandato mediante la aprobación de los presupuestos catalanes –que ya cuentan con el voto positivo de JxCat, ERC y los 'comuns–, a los que debería seguir la convocatoria de elecciones. "Tenemos que consensuar un calendario electoral para huir de la judicialización, defender las instituciones catalanas y la democracia", ha aseverado.

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha cargado contra el independentismo. "Quisieron romper España, pero son tan destructivos que se han acabado destruyendo a ustedes mismos. ¡Y al final era todo por la poltrona!", se ha exclamado Fernández. Por su lado, el diputado de la CUP Carles Riera ha instado a "defender los derechos del diputado Quim Torra" y se ha ofrecido para entrar en la Mesa para volver a nombrar diputado al president pese a la orden de la Junta Electoral Central, y ha reclamado a los otros partidos independentistas huir de "batallas partidistas".