El PSOE considera que Torra no tiene que ser diputado para seguir al frente de la Generalitat

El PSOE considera que Quim Torra puede seguir al frente de la Generalitat a pesar de haber perdido su condición de diputado por la condena por desobediencia a la espera de la decisión definitiva del Tribunal Supremo. El Parlament ha decidido este lunes que el presidente catalán pierda su acta de parlamentario, pero los socialistas creen que no conlleva una pérdida inmediata de la condición de presidente del Govern.

"Esa condición es preceptiva para ser elegido presidente de la Generalitat; no lo es para seguir siéndolo", ha afirmado la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que ha comparecido en Ferraz tras al reunión de la Ejecutiva federal. Normalmente esa comparecencia la suele ofrecer José Luis Ábalos, pero en plena polémica por su encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, no ha sido así. La normativa catalana establece que el Parlament elija a un president a partir de los diputados de la Cámara; sin embargo, no establece si tiene que conservar posteriormente el acta.

La intención de Pedro Sánchez es, por tanto, mantener la reunión prevista con Torra en las próximas semanas, una condición que impuso el jefe del Govern para que la mesa de negociación entre gobiernos pactada por PSOE y ERC echara a andar. No obstante, Narboa ha abierto la puerta a que el encuentro sea con Torra o con el hipotético sustituto que eligiera, en su caso, el Parlament.

A la espera del Parlament para la cita Sánchez-Torra

"El presidente de la Generalitat lo elige el Parlament. El señor Torra seguirá siendo o no presidente de la Generalitat en función de lo que decida el Parlamento. Eso significa que cuando llegue el momento el presidente del Gobierno se reunirá con quien sea en ese momento presidente de la Generalitat, con quien el Parlamento de Catalunya haya determinado. Hoy es todavía un momento previo a esa decisión", ha explicado al presidenta socialista.

Narbona no ha aclarado si Sánchez mantiene el calendario previsto de reunirse con Torra la próxima semana puesto al abrir la puerta a que el Parlament decida un cambio en la presidencia de la Generalitat podría demorarse. "La previsión era los primeros días de febrero. No está fijada de momento", ha dicho sobre el encuentro: "Entendemos que lo que está sucediendo nos dará más información para que ajuste su agenda". Narbona ha enfatizado que "la voluntad era tener en esos primeros días" de febrero la cita "para mantener el compromiso, con unos días de desfase" de la puesta en marcha de la mesa de negociación de los gobiernos. El pacto de PSOE y ERC se daba un plazo de quince días desde que se constituyó el Gobierno.

La presidenta del PSOE ha defendido la intención del Gobierno socialista de modificar el Código Penal con la intención de rebajar las penas por sedición que conllevaría una mejora en las condiciones de los independentistas condenados. Narbona se ha esforzado por dejar claro que esa iniciativa no forma parte de la mesa de negociación con la Generalitat.

Sobre las críticas que ha recibido por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Narbona ha mostrado el "respeto" a sus opiniones, pero ha recordado que no corresponde a su ámbito de competencia sino al del Gobierno de España y, en segunda instancia, al Congreso. Los socialistas aún no han decidido si la reforma la planteará el Ejecutivo o si lo hará el grupo parlamentario a través de una proposición de ley.

Narbona ha confirmado la intención de Sánchez de postergar la celebración del 40º Congreso Federal hasta el próximo año. Inicialmente, se había planteado que tuviera lugar este verano, pero la renovación del partido se hará en tiempo y forma, según ha establecido este lunes el PSOE. "En el ejercicio 2021 es cuando se celebrará, pero la fecha no ha sido hoy determinada. Nos ajustamos a los tiempos del partido. No va a haber antes de que se cumplan los cuatro años", ha expresado. La intención de Sánchez es modificar sustancialmente la actual dirección para darle un mayor peso político.