Los 'comuns' enfrían el optimismo del Govern sobre los presupuestos de la Generalitat para 2019

La reunión que este jueves han celebrado el Govern y el grupo de Catalunya en Comú para abrir la negociación sobre los próximos presupuestos ha acabado con dos versiones radicalmente diferentes de cada uno. Mientras que el vicepresident económico, Pere Aragonès, ha asegurado que encuentran coincidencias en nueve de las 10 peticiones de sus interlocutores, los 'comuns' han constatado que estaban "muy lejos" de la Vicepresidència, tanto en modelo como en los números.

El grupo de Jéssica Albiach ha enfriado así el optimismo que la Generalitat trataba de trasladar en un día especialmente difícil por la huelga de médicos, profesores y estudiantes que ha coincidido este jueves. Tras la reunión, Aragonès ha asegurado ser consciente de que deben responder a las demandas de los huelguistas y que el lugar donde hacer es precisamente en los presupuestos del año que viene. En este sentido se ha mostrado optimista pues, según su versión, varias de las demandas de los 'comuns' están ya incorporadas al borrador que prepara su departamento.

Desde el Govern se señalan como puntos donde hay más acuerdo la financiación de las guarderías, la escuela inclusiva, convertir el Instituto Catalán de Finanzas en una banca de inversión pública o incorporar 650 mossos y 250 bomberos. El área económica del Govern también tiene la previsión de abrir plazas de sanitarios y profesores, 1.500 y hasta 200 en las próximas oposiciones, según Aragonès.

La cuestión que el Govern ha descartado de entrada es la relativa al transporte público, donde según ha explicado Aragonès, los 'comuns' ligaban la inversión a un traspaso económico del Estado, algo sobre lo que la Generalitat no puede comprometerse. En otras medidas, la propuesta del grupo reclamaba el apoyo a una de las medidas estrella de Ada Colau en el ayuntamiento de Barcelona, como es la unión de los actuales dos tramos del tramvía. En el ámbito de la fiscalidad las coincidencias no han llegado más allá del compromiso de "estimar" la recaudación que podría sacarse de cada modificación. Esta valoración se llevará a la próxima reunión, ha anunciado Aragonès.

La reunión ha servido para abrir las negociaciones pero, según la versión de los de Ada Colau, para poco más. Las delegaciones han quedado en volver a verse, esta vez con las cifras más detalladas. Los 'comuns' reclaman un aumento de la inversión total de 1.700 millones, suficientes para revertir completamente los recortes sociales aplicados por la Generalitat desde 2010. También reclaman una reforma fiscal, apuntando a una subida del IRPF para las rentas por encima de 90.000 euros y en el impuesto de sucesiones.

"Cordial en las formas pero decepcionante en los contenidos", ha resumido la líder del grupo, Jéssica Albiach, quien ha asegurado que no es una cuestión de "intensidad", como subrayaba aragonés, sino de desacuerdo en la orientación del Govern en cuestiones concretas. "Tenemos que empezar a revertir los recortes, blindar los derechos sociales y poner Catalunya en marcha", ha asegurado Albiach.

Los 'comuns' se han lamentado de que el Govern no les haya enseñado ninguna cifra, ni siquiera en borrador. También de que les hayan trasladado que en su propuesta no hay ningún cambio en fiscalidad. Albiach, por su parte, ha explicado que el aumento de ingresos que desean vienen de tres vías: "Lucha contra el fraude fiscal, presupuestos del Estado y reforma fiscal", ha enumerado. Por parte del grupo de Albiach no han renunciado a que los partidos que forman el Govern, JxCat y ERC, acaben apoyando los presupuestos que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias negociaron para el Estado.