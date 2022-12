La primera sentencia europea clave sobre la extradición de Puigdemont se conocerá el 31 de enero

31 de enero de 2023. Será la fecha en que se conocerá una de las decisiones clave de la Justicia europea de cara a la eventual extradición de Carles Puigdemont: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicará la sentencia sobre las cuestiones prejudiciales que envió el magistrado Pablo Llarena para evitar que Bélgica impida la extradición del expresident.

El abogado de la UE se alinea con Llarena en su último intento para extraditar a Puigdemont

En su sentencia, los jueces europeos responderán a las preguntas formuladas por el juez Pablo Llarena tras la negativa de Bélgica a extraditar a Puig, que dejó tocadas las opciones de entrega de Puigdemont al afectar a un aspecto fundamental de la causa: la competencia del Tribunal Supremo para reclamar a los líderes catalanes en el extranjero. Es una cuestión que, a juicio de las defensas, vicia la causa del procés desde su inicio, ya que para los líderes independentistas el caso debía haberse seguido en el TSJ catalán y no en el Supremo al haber ocurrido los hechos en Catalunya.

El juez Llarena ha recibido en el procedimiento sendos espaldarazos. Primero el del Abogado General de la UE, cuya opinión no vinculante pero sí influyente en el TJUE avaló que no se requiere de un análisis concreto de la posible violación de derechos fundamentales en Puig al no haber riesgo sistemático de vulneración de derechos en España. A la misma conclusión llegó la Comisión Europea en la vista del pasado mes de abril.