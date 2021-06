Sánchez y Aragonès acuerdan volver a reunir la mesa de diálogo durante la tercera semana de septiembre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, han acordado volver a reunir la mesa de diálogo durante la tercera semana de septiembre en Barcelona. Antes que eso, los equipos de ambos trabajarán para acordar tanto una metodología como un orden del día, según ha anunciado Aragonès tras la reunión mantenida en la Moncloa. El jefe del Govern ha asegurado que el encuentro ha servido "para constatar las posiciones lejanas" entre ambos respecto respecto a "como resolver el conflicto", pese a lo que ha asegurado que los dos presidentes se han reafirmado en la declaración de Pedralbes.

Sánchez y Aragonès han estado reunidos en Moncloa durante algo más de dos horas. Ha sido un primer encuentro protocolario tras la investidura del candidato de ERC, pero que se produce en un punto de inflexión en las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno tras los indultos que conllevaron la salida de prisión de los nueve líderes independentistas encarcelados por el procés. Además de la reunión de la mesa de diálogo, Aragonès ha anunciado que también se reunirá durante el mes de julio la Comisión Bilateral Estado-Generalitat para tratar las cuestiones competenciales y de cumplimiento del Estatuto.

La reunión, ha explicado Aragonès "ha servido también para reafirmar la existencia de este conflicto, que debe resolverse a través del diálogo y la negociación, y que finalmente ha de contar con el aval de la ciudadanía de Catalunya", ha dicho, en referencia a los compromisos alcanzados en Pedralbes en diciembre de 2018. "Son los elementos que constituían el acuerdo básico que motivó la constitución de la mesa de diálogo, de igual a igual, y que activaremos sin más dilación", ha añadido.

El president de la Generalitat ha explicado que la parte de la Generalitat acudirá a ese foro con las dos propuestas que, a su parecer, generan "más consenso en la sociedad catalana", como son el referéndum de autodeterminación y la amnistía. En concreto, sobre esta segunda cuestión, Aragonès ha reclamado a Sánchez que trabaje en "una solución global a la represión", y le ha exigido que dé cumplimiento al informe del Consejo de Europa que, además de avalar los indultos a los líderes encarcelados, recomendó que decayeran las causas contra los políticos que aún no han sido juzgados.

"El fin del conflicto político ha de pasar obligatoriamente por el fin de la represión, para poder estar en pie de igualdad", ha afirmado Aragonès, que ha explicado que ha sido "muy claro a la hora de poner sobre la mesa la cuestión del exilio".

Según ha indicado el jefe del Govern, Sánchez no le ha trasladado propuestas ni respecto a la mejora de la financiación, ni sobre un nuevo referéndum ni tampoco sobre la opción de celebrar alguna consulta en el conjunto del Estado. "La propuesta del Estado es el statu quo, pero eso no resuelve el conflicto", ha indicado. "Que nadie se equivoque, el Govern de Catalunya no renuncia a la independencia, pero tampoco renuncia al diálogo y la negociación", ha añadido Aragonès.

Pero en la carpeta marrón que portaba bajo el brazo incluía otras medidas más concretas, relacionadas con los fondos europeos o el "déficit de inversiones en materia de infraestructuras", ha dicho. Sobre las cuestiones sectoriales, Aragonès ha indicado que uno de los compromisos de la reunión ha sido que los ministros y consellers comiencen a entrar en contacto para resolver "de forma bilateral" detalles sobre los fondos europeos y otras cuestiones. Sánchez, por su parte, ve con buenos ojos empezar el diálogo por asuntos en los que puede haber puntos de encuentro, como infraestructuras o profundización del autogobierno mientras que la autodeterminación y la amnistía son líneas rojas para los socialistas.

El president también ha puesto el acento en la causa en el Tribunal de Cuentas. Como ya había hecho el Govern en diversos momentos, Aragonès ha vuelto a reclamar ante Sánchez la necesidad de que el Gobierno "trabaje en una solución", después de que el órgano de fiscalización haya reclamado fianzas millonarias a 34 ex altos cargos y funcionarios de la Administración catalana.

El Gobierno reconoce la complicada situación respecto al Tribunal de Cuentas pero ve por ahora poco margen de actuación. Mientras la Generalitat pide una solución, el Ejecutivo exige al PP que no bloquee la renovación de ese órgano administrativo cuyo mandato caduca en julio y se requiere la mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado para elegir los nuevos consejeros. La portavoz, María Jesús Montero, ha acusado a Pablo Casado de bloquear las instituciones para que funcionen con una mayoría que le beneficia.